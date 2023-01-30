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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Тюменское предприятие будет производить нефтегазовое и строительное оборудование

30 января 2023, 14:03
Фото: Информцентр правительства Тюменской области

Тюменское предприятие запустит производство нефтегазового оборудования за 70 млн руб

По данным информцентра Тюменской области, к 2024 году Тюменский ремонтно-механический завод откроет производство товаров для нужд нефтегазовых и строительных компаний.

Общий объём инвестиций составит 70 млн рублей.

«К 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции – сварной двутавровой балки и гнутого швеллера», – сообщается в информационном центре.

Инвестпроект позволит создать 22 рабочих места, завод сможет выпускать до 150 тонн сварной двутавровой балки и 50 тонн гнутого швеллера.

Ранее «Наш город» сообщал, что только проект Технопарка «ДСК-500» будет стоить 102 млн рублей.

Подробности проекта тюменского технопарка «ДСК-500». Он будет стоит 102 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Производство#Промышленное производство#Сокращение производство#Бережливое производство
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