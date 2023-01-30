Тюменское предприятие будет производить нефтегазовое и строительное оборудование

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Общий объём инвестиций составит 70 млн рублей.
«К 2024 году предприятие запустит высокотехнологичную линию для изготовления нового вида продукции – сварной двутавровой балки и гнутого швеллера», – сообщается в информационном центре.
Инвестпроект позволит создать 22 рабочих места, завод сможет выпускать до 150 тонн сварной двутавровой балки и 50 тонн гнутого швеллера.
Ранее «Наш город» сообщал, что только проект Технопарка «ДСК-500» будет стоить 102 млн рублей.