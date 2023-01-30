Тюменским водителям самосвалов предлагают высокую зарплату и комфортное проживание

Между тем ранее «Наш город» писал, что зарплата тюменских учителей колеблется от пятнадцати до сорока пяти тысяч рублей, в связи с чем отмечается дефицит представителей этих профессий, что особенно касается преподавателей четырех предметов: математика, литература, русский и английский языки.