Тюменским водителям самосвалов предлагают высокую зарплату и комфортное проживание

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
От соискателей требуются опыт работы в сфере управления транспортом Mercedes-Benz свыше трех лет или другими импортными самосвалами — от пяти лет, а также водительское удостоверение. Рассматриваются кандидатуры, окончившие 11 классов школы или получившие средне-специальное образование в техникумах.
Это работа вахтовым методом на территории ХМАО, ЯНАО: два месяца — на вахте, один — дома. Тюменцам предлагают оплату проезда, проживание в вагон-домах в комфортных условиях и питание.
Между тем ранее «Наш город» писал, что зарплата тюменских учителей колеблется от пятнадцати до сорока пяти тысяч рублей, в связи с чем отмечается дефицит представителей этих профессий, что особенно касается преподавателей четырех предметов: математика, литература, русский и английский языки.