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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Тюменским водителям самосвалов предлагают высокую зарплату и комфортное проживание

30 января 2023, 10:34
Фото: 1MI

В Тюмени ищут водителей на самосвалы Mercedes-Benz с зарплатой до 180 тыс. рублей

На официальном сервисе по поиску работы разместили предложение для водителей самосвалов Mercedes-BenzArocs. Потенциальным сотрудникам готовы платить более 120 тысяч рублей ежемесячно.

От соискателей требуются опыт работы в сфере управления транспортом Mercedes-Benz свыше трех лет или другими импортными самосвалами — от пяти лет, а также водительское удостоверение. Рассматриваются кандидатуры, окончившие 11 классов школы или получившие средне-специальное образование в техникумах.

Это работа вахтовым методом на территории ХМАО, ЯНАО: два месяца — на вахте, один — дома. Тюменцам предлагают оплату проезда, проживание в вагон-домах в комфортных условиях и питание.

Между тем ранее «Наш город» писал, что зарплата тюменских учителей колеблется от пятнадцати до сорока пяти тысяч рублей, в связи с чем отмечается дефицит представителей этих профессий, что особенно касается преподавателей четырех предметов: математика, литература, русский и английский языки. 

Тюменские учителя зарабатывают около 30 тысяч рублей
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#Елена Чебоксарова#Самосвал#Мерседес#Mercedes-Benz#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата#Зарплата#Вахта#Доход#Доходы
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