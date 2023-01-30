Тюменские учителя зарабатывают около 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
На сервисах по поиску работы размещено более 200 объявлений о поиске учителя того или иного предмета. В среднем, обещанная зарплата колеблется от 15 до 45 тысяч рублей.
Так, преподаватель начальных классов может рассчитывать на зарплату в районе 35 тысяч рублей, тогда как предметнику средней школы готовы платить только 15-30 тысяч рублей.
В частности, сейчас три тюменские школы ищут математиков. Но в одной из них педагогу готовы платить 20 тысяч рублей, а в другой — 40 тысяч. Разнятся и зарплаты и для преподавателей русского языка, одному будут платить 24 тысячи, а другому — 45.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что около девяти тысяч учителей Тюменской области получали доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Согласно указу президента России Владимира Путина, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников.