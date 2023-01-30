Тюменские учителя зарабатывают около 30 тысяч рублей

В частности, сейчас три тюменские школы ищут математиков. Но в одной из них педагогу готовы платить 20 тысяч рублей, а в другой — 40 тысяч. Разнятся и зарплаты и для преподавателей русского языка, одному будут платить 24 тысячи, а другому — 45.