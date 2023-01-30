Тюменские лыжники завоевали бронзу чемпионата УФО

Posted 30 января 13:23
Published 30 января 13:23
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Открыли соревнования гонки с раздельным стартом классическим стилем. По итогам у женщин на дистанции 10 км места на пьедестале заняли:
1 место — Жамбалова Алиса (Тюменская область);
2 место — Крамаренко Наталья (Свердловская область);
3 место — Клепикова Анастасия (ХМАО-Югра).
У мужчин на дистанции 15 км:
1 место — Безматерных Иван (ЯНАО);
2 место — Сазонов Степан (Свердловская область);
3 место — Брагин Егор (Тюменская область).
Второй день чемпионата подарил яркую и бескомпромиссную борьбу в спринте классическим стилем. В итоговом протоколе места на пьедестале распределились следующим образом.
У женщин:
1 место — Смирнова Екатерина (Тюменская область);
2 место — Крамаренко Мария (Свердловская область);
3 место — Крамаренко Наталья (Свердловская область).
У мужчин:
1 место — Безматерных Иван (ЯНАО);
2 место — Санников Илья (Тюменская область);
3 место — Вечканов Владислав (Челябинская область).
Третий соревновательный день прошёл в борьбе за победу в женской и мужской эстафетах.
У женщин в эстафете 4х3 км:
1 место — команда ХМАО-Югры (Клепикова Анастасия, Гущина Мария, Перевозчикова Алёна, Игнатьева Анастасия);
2 место — команда Тюменской области (Гладких Ева, Жамбалова Алиса, Куликова Анастасия, Буравлева Полина);
3 место — команда Свердловской области (Трушникова Ксения, Сарафанникова Виктория, Наумова Екатерина, Яковлева Анна).
У мужчин в эстафете 4х5 км:
1 место — команда Тюменской области (Брагин Егор, Санников Илья, Белов Евгений, Якимушкин Иван);
2 место — команда Свердловской области (Лушников Сергей, Лобода Андрей, Сазонов Степан, Кузнецов Егор);
3 место — команда ХМАО-Югры (Солдаткин Егор, Дерябов Роман, Кириллов Александр, Сафиуллин Рифат).
Завершили окружные соревнования в «Жемчужине Сибири» гонки с раздельным стартом свободным стилем.
На дистанции 10 км у женщин:
1 место — Смирнова Екатерина (Тюменская область);
2 место — Жамбалова Алиса (Тюменская область);
3 место — Игнатьева Анастасия (ХМАО-Югра).
На дистанции 15 км у мужчин:
1 место — Якимушкин Иван (Тюменская область);
2 место — Вечканов Вячеслав (Челябинская область);
3 место — Исламшин Платон (Свердловская область).
По итогам всех соревнований в командном зачете 1 место у представителей Свердловской области. Вторыми стали лыжники ХМАО-Югры. Спортсмены Тюменской области поднялись на третью ступень пьедестала почета.