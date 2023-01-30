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Posted 30 января 13:23

Published 30 января 13:23

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Тюменские лыжники завоевали бронзу чемпионата УФО

30 января 2023, 13:23
Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
В тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошел чемпионат Уральского федерального округа. В соревнованиях приняли участие 182 спортсмена из шести регионов. По итогам гонок, тюменские лыжники заняли третье место, сообщает областной департамент физкультуры, спорта и допобразования.

Открыли соревнования гонки с раздельным стартом классическим стилем. По итогам у женщин на дистанции 10 км места на пьедестале заняли:

1 место — Жамбалова Алиса (Тюменская область);
2 место — Крамаренко Наталья (Свердловская область);
3 место — Клепикова Анастасия (ХМАО-Югра).

У мужчин на дистанции 15 км:

1 место — Безматерных Иван (ЯНАО);
2 место — Сазонов Степан (Свердловская область);
3 место — Брагин Егор (Тюменская область).

Второй день чемпионата подарил яркую и бескомпромиссную борьбу в спринте классическим стилем. В итоговом протоколе места на пьедестале распределились следующим образом.

У женщин:

1 место — Смирнова Екатерина (Тюменская область);
2 место — Крамаренко Мария (Свердловская область);
3 место — Крамаренко Наталья (Свердловская область).

У мужчин:

1 место — Безматерных Иван (ЯНАО);
2 место — Санников Илья (Тюменская область);
3 место — Вечканов Владислав (Челябинская область).

Третий соревновательный день прошёл в борьбе за победу в женской и мужской эстафетах.

У женщин в эстафете 4х3 км:

1 место — команда ХМАО-Югры (Клепикова Анастасия, Гущина Мария, Перевозчикова Алёна, Игнатьева Анастасия);
2 место — команда Тюменской области (Гладких Ева, Жамбалова Алиса, Куликова Анастасия, Буравлева Полина);
3 место — команда Свердловской области (Трушникова Ксения, Сарафанникова Виктория, Наумова Екатерина, Яковлева Анна).

У мужчин в эстафете 4х5 км:

1 место — команда Тюменской области (Брагин Егор, Санников Илья, Белов Евгений, Якимушкин Иван);
2 место — команда Свердловской области (Лушников Сергей, Лобода Андрей, Сазонов Степан, Кузнецов Егор);
3 место — команда ХМАО-Югры (Солдаткин Егор, Дерябов Роман, Кириллов Александр, Сафиуллин Рифат).

Завершили окружные соревнования в «Жемчужине Сибири» гонки с раздельным стартом свободным стилем.

На дистанции 10 км у женщин:

1 место — Смирнова Екатерина (Тюменская область);
2 место — Жамбалова Алиса (Тюменская область);
3 место — Игнатьева Анастасия (ХМАО-Югра).

На дистанции 15 км у мужчин:

1 место — Якимушкин Иван (Тюменская область);
2 место — Вечканов Вячеслав (Челябинская область);
3 место — Исламшин Платон (Свердловская область).

По итогам всех соревнований в командном зачете 1 место у представителей Свердловской области. Вторыми стали лыжники ХМАО-Югры. Спортсмены Тюменской области поднялись на третью ступень пьедестала почета.

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