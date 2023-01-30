Тюменская молодежь стала чаще болеть коронавирусом

Чаще всего заражается молодежь в возрасте 18 — 29 лет. Как сообщают в Департаменте здравоохранения, в 95% случаев пациенты переносят болезнь достаточно легко. Директор Наталья Логинова добавила, что количество койко-мест в настоящее время отвечает нормативам Минздрава России.