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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Тюменская молодежь стала чаще болеть коронавирусом

30 января 2023, 08:28
Фото: 1MI

В Тюменской области снова продлили режим повышенной готовности

На заседании оперштаба было принято решение продлить режим повышенной готовности в нашем регионе до 1 марта, сообщают в инфоцентре областного правительства.

Галина Шарухо, глава регионального управления Роспотребнадзора, рассказала, что эпидемиологическая ситуация в Тюменской области стала хуже. За последнюю неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос на 35%, в сравнении с предыдущей.

Чаще всего заражается молодежь в возрасте 18 — 29 лет. Как сообщают в Департаменте здравоохранения, в 95% случаев пациенты переносят болезнь достаточно легко. Директор Наталья Логинова добавила, что количество койко-мест в настоящее время отвечает нормативам Минздрава России.

Напомним, еще неделю назад «Наш город» сообщал, что уровень заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе заметно снизился.

Коронавирус постепенно уходит из нашего региона
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#Елена Чебоксарова#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Коронавирусная инфекция#Больные#Пациенты#Врач#Молодежь
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