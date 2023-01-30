Тюменская молодежь стала чаще болеть коронавирусом

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Галина Шарухо, глава регионального управления Роспотребнадзора, рассказала, что эпидемиологическая ситуация в Тюменской области стала хуже. За последнюю неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вырос на 35%, в сравнении с предыдущей.
Чаще всего заражается молодежь в возрасте 18 — 29 лет. Как сообщают в Департаменте здравоохранения, в 95% случаев пациенты переносят болезнь достаточно легко. Директор Наталья Логинова добавила, что количество койко-мест в настоящее время отвечает нормативам Минздрава России.
Напомним, еще неделю назад «Наш город» сообщал, что уровень заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе заметно снизился.