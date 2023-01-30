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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Тюменец убил товарища и спалил его жилье

30 января 2023, 09:42
Фото: 1MI

В Тюмени будут судить мужчину, который забил насмерть знакомого и поджег дом

По версии следствия, преступление было совершено по улице Заколужской. Подвыпивший мужчина в возрасте 36 лет поссорился с товарищем, а затем забил его насмерть табуретом, сообщают в областной прокуратуре.
Сюжет
Драка

Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленник поджог дом потерпевшего. Он нанес ущерб имуществу в размере свыше 920 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Калининского АО, тюменец обвиняется в преступлении, в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 167 УК РФ. В настоящее время осужденный находится под стражей.

Ранее «Наш город» сообщал, что гражданин Кирилл Мартюшев обвинялся в экстремизме. После шестичасового допроса его отпустили, однако прокурор отметила, что ее насторожила озлобленность подсудимого.

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#Елена Чебоксарова#Драка#Преступление#Преступники#СИЗО#Пожар#Труп#Огонь#Судья
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