Тюменец убил товарища и спалил его жилье

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленник поджог дом потерпевшего. Он нанес ущерб имуществу в размере свыше 920 тысяч рублей.
По информации прокуратуры Калининского АО, тюменец обвиняется в преступлении, в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 167 УК РФ. В настоящее время осужденный находится под стражей.
Ранее «Наш город» сообщал, что гражданин Кирилл Мартюшев обвинялся в экстремизме. После шестичасового допроса его отпустили, однако прокурор отметила, что ее насторожила озлобленность подсудимого.