Тюменец убил товарища и спалил его жилье

В Тюмени будут судить мужчину, который забил насмерть знакомого и поджег дом

По версии следствия, преступление было совершено по улице Заколужской. Подвыпивший мужчина в возрасте 36 лет поссорился с товарищем, а затем забил его насмерть табуретом, сообщают в областной прокуратуре.

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