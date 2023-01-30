Тоболяков пришлось экстренно эвакуировать в бомбоубежище

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
«Да, поступило сообщение о минировании здания, пассажиры были эвакуированы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили «Нашему городу» в справочной аэропорта.
Очевидцы уточняют, что сотрудники специализированных органов провели обыск и взрывоопасного предмета не обнаружили. Но в связи с происшествием, некоторые рейсы вылетели в пункты назначения позже назначенного времени.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 46-летний житель Ставропольского края устроил настоящий дебош в тюменском аэропорту «Рощино».