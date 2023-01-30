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Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Тоболяков пришлось экстренно эвакуировать в бомбоубежище

30 января 2023, 03:07
Фото: 1MI

В Тобольске пассажиров аэропорта Ремезов пришлось эвакуировать в бомбоубежище

Вчера вечером в аэропорту Тобольска «Ремезов» прошла эвакуация в связи с сообщением о минировании.
«Да, поступило сообщение о минировании здания, пассажиры были эвакуированы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили «Нашему городу» в справочной аэропорта.

Очевидцы уточняют, что сотрудники специализированных органов провели обыск и взрывоопасного предмета не обнаружили. Но в связи с происшествием, некоторые рейсы вылетели в пункты назначения позже назначенного времени.

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#Алиса Вернер#Аэропорт#Взрывное устройство#Эвакуация#Тобольск#Бомбоубежище#Паника#Тюменская область
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