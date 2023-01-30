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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Стали известны подробности о том, кто пока точно не попадет в список мобилизованных

30 января 2023, 12:46
Фото: 1MI

В Тюменской области сохранена отсрочка от мобилизации для мужчин с тремя детьми

Для многодетных отцов сохранили отсрочку от частичной мобилизации, рассказал в своих соцсетях Андрей Картаполов, возглавляющий комитет Госдумы. Но она будет действовать не для всех.

Возраст детей в семье не должен превышать шестнадцати лет. Картаполов рассказал, что такое решение приняло Министерство обороны РФ.

«В настоящее время в „законодательном пакете“ Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме. Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания», — написал он.

Ранее «Наш город» сообщал, что председатель комитета Госдумы по вопросам семьи рассказала про отмену отсрочки для многодетных отцов, но это заявление попытались опровергнуть.

«Испугались общественного резонанса»: подробности об отсрочке от мобилизации
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#Частичная мобилизация#Мобилизация#Мобилизованные#Военнослужащие#Солдаты#Спецоперация#Отсрочка#Вооружение#Вооруженные силы#Вооруженные войска#Елена Чебоксарова
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