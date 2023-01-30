Стали известны подробности о том, кто пока точно не попадет в список мобилизованных

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Возраст детей в семье не должен превышать шестнадцати лет. Картаполов рассказал, что такое решение приняло Министерство обороны РФ.
«В настоящее время в „законодательном пакете“ Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме. Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания», — написал он.
Ранее «Наш город» сообщал, что председатель комитета Госдумы по вопросам семьи рассказала про отмену отсрочки для многодетных отцов, но это заявление попытались опровергнуть.