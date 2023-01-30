Стали известны подробности о том, кто пока точно не попадет в список мобилизованных

В Тюменской области сохранена отсрочка от мобилизации для мужчин с тремя детьми

Для многодетных отцов сохранили отсрочку от частичной мобилизации, рассказал в своих соцсетях Андрей Картаполов, возглавляющий комитет Госдумы. Но она будет действовать не для всех.

Сюжет Мобилизованные