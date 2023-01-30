Стали известны имена лауреатов журналистской премии "Искра Юга - 2022"

«Искра Юга - 2022» – это ежегодная отраслевая премия, вручение которой проводят уже в пятнадцатый раз. Одной из целей конкурса является повышение популярности качественных массмедиа в регионе и поощрение талантливых авторов. К участию в новом сезоне конкурса привлекли более 600 журналистов из 126 изданий юга России, и это стало очередным рекордом в истории премии. Об этом пишут «НовостиВолгограда».