Стали известны имена лауреатов журналистской премии "Искра Юга - 2022"

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
«Искра Юга - 2022» – это ежегодная отраслевая премия, вручение которой проводят уже в пятнадцатый раз. Одной из целей конкурса является повышение популярности качественных массмедиа в регионе и поощрение талантливых авторов. К участию в новом сезоне конкурса привлекли более 600 журналистов из 126 изданий юга России, и это стало очередным рекордом в истории премии. Об этом пишут «НовостиВолгограда».
В номинации «Лучшая аналитическая статья» победу присудили Сергею Кузнецову, журналисту портала «НовостиВолгограда.ру», и его публикации «Репетитор против учителя: Как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках». Издание, входящее в медиахолдинг 1MI, добилось первенства ещё в одной номинации. Спецпроект «Региональные элиты Волгоградской области - 2022» от журналистов «НовостиВолгограда.ру» Сергея Матанцева и Никиты Мартышко объявили лучшим среди тематических проектов.
Премия в номинации «Лучший репортаж» вручена Руслану Мельникову из ростовской редакции «Российской газеты» и его материалу «РГ» нашла пропавших мариупольцев в зоне боевых действий».
Лучшим дебютом признана работа Анастасии Мироновой из 161.RU «С Дона выдачи почти нет: почему за 11 лет помилован лишь один осужденный из 1364».
В номинации «Лучшее журналистское расследование» победил коллектив авторов из 161.RU: Валентин Булавко, Марина Рыбалкина и Александра Шевченко.
В номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации» премии удостоен журналист «Эксперт Юг» Евгений Ракуль со статьей «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию».
Лучшей публикацией о науке и инновациях в этом году объявлена статья журналиста Donnews.ru Сергея Деркачева. Это материал «В Ростове эксперты похоронили микроэлектронику и обсудили, можно ли ее возродить».
Лучшим текстом о социальных проектах и НКО стал материал Натальи Бахадори из редакции портала «Это Кавказ», опубликованный под заголовком «Не каждый поймет наше счастье и наше горе».
Победителем в номинации «Лучшая публикация о креативных индустриях» признали журналиста «Югополиса» Вячеслава Рыжкова с материалом «От Winamp-а до искусства: Путь российского диджея».
В рамках мероприятия также прошли серия мастер-классов и торжественная церемония награждения победителей сезона. Лауреатам были вручены денежные и прочие призы, а также дипломы и фирменные статуэтки «Искры Юга».
Познакомиться с работами финалистов и лауреатов, а еще посмотреть видеозаписи мастер-классов и церемонии награждения можно на сайте конкурса.