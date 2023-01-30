Сотрудники ГИБДД выявили пьяных автомобилистов

А 50-летнего селянина за рулем «Нивы», который употреблял более крепкие напитки, остановили в поселке Голышманово. Он уже ранее лишался права управлять транспортом за поездку в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим гражданин должен понести уголовную ответственность.