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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Сотрудники ГИБДД выявили пьяных автомобилистов

30 января 2023, 12:07
Фото: 1MI

В ходе проверки водителей на трезвость в Тюменской области задержали селян

В минувшие выходные проходили «сплошные проверки», в результате которых от участия в дорожном движении отстранили 51 нетрезвого водителя, сообщили в областном ГИБДД. Среди них оказалось немало селян.

Так, 68-летний водитель на автомобиле «Волга» врезался в ограждение. Он признался, что до этого просто выпивал с друзьями пиво.

А 50-летнего селянина за рулем «Нивы», который употреблял более крепкие напитки,  остановили в поселке Голышманово. Он уже ранее лишался права управлять транспортом за поездку в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим гражданин должен понести уголовную ответственность.

Ранее «Наш город» писал, что из-за пьяного водителя автомобиля «Фольксваген Туарег» произошло ДТП по улице Максима Горького, в результате которого столкнулись сразу пять машин.

На улице Максима Горького из-за пьяного водителя пострадали 5 автомобилей
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#Елена Чебоксарова#Нетрезвые водители#Водитель#Авария на дороге#Проверка#Полицейские#ГИБДД#Инспекторы#Наказание
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