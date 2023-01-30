Сотрудники ГИБДД выявили пьяных автомобилистов

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Так, 68-летний водитель на автомобиле «Волга» врезался в ограждение. Он признался, что до этого просто выпивал с друзьями пиво.
А 50-летнего селянина за рулем «Нивы», который употреблял более крепкие напитки, остановили в поселке Голышманово. Он уже ранее лишался права управлять транспортом за поездку в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим гражданин должен понести уголовную ответственность.
Ранее «Наш город» писал, что из-за пьяного водителя автомобиля «Фольксваген Туарег» произошло ДТП по улице Максима Горького, в результате которого столкнулись сразу пять машин.