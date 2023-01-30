Селлеры стали жертвами новых схем мошенников на Wildberries

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Как передают “Известия”, мошенники выходят на продавцов под видом аналитиков и предлагают им помочь в увеличении продаж.
Когда жертва дает доступ к личному кабинету, злоумышленники выкупают товар по минимальной цене. В итоге продавцы теряют и деньги, и продукцию. Ответственность за доступ к своему аккаунту несет сам бизнесмен.
Специалисты считают, что избежать подобного мошенничества можно только если повышать цифровую грамотность и уровень осведомленности о возможных угрозах.