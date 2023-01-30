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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Селлеры стали жертвами новых схем мошенников на Wildberries

Сегодня, 12:58
Продавцы маркетплейса Wildberries стали попадаться на новую схему мошенничества.

Как передают “Известия”, мошенники выходят на продавцов под видом аналитиков и предлагают им помочь в увеличении продаж.

Когда жертва дает доступ к личному кабинету, злоумышленники выкупают товар по минимальной цене. В итоге продавцы теряют и деньги, и продукцию. Ответственность за доступ к своему аккаунту несет сам бизнесмен.

Специалисты считают, что избежать подобного мошенничества можно только если повышать цифровую грамотность и уровень осведомленности о возможных угрозах.

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