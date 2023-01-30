Сбер и МФЦ запустили совместный проект по приему платежей ЖКХ в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Прием платежей доступен во всех 33 офисах МФЦ, расположенных на территории юга Тюменской области.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Ранее в многофункциональных центрах можно было оплатить только налоги и госпошлины. Сейчас все офисы региона приступили к приему платежей за услуги ЖКХ. Это существенно повышает доступность банковских услуг населению. Особенно актуально это для тех населенных пунктов, где отсутствуют филиалы банка».
Александр Нагибин, директор ГАУ ТО «МФЦ»:
«Благодаря сотрудничеству со Сбером мы сделали финансовые услуги для жителей региона более доступными. Оплатить услуги ЖКХ в наших офисах можно банковской картой любого банка».