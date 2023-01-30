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Published Сегодня, 08:58

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Сбер и МФЦ запустили совместный проект по приему платежей ЖКХ в Тюменской области

30 января 2023, 08:58
Западно–Сибирское отделение Сбербанка и Многофункциональный центр Тюменской области запустили прием платежей за услуги ЖКХ. Теперь у специалистов МФЦ посетители центров могут оплачивать коммунальные услуги федеральных, областных и местных поставщиков.

Прием платежей доступен во всех 33 офисах МФЦ, расположенных на территории юга Тюменской области.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Ранее в многофункциональных центрах можно было оплатить только налоги и госпошлины. Сейчас все офисы региона приступили к приему платежей за услуги ЖКХ. Это существенно повышает доступность банковских услуг населению. Особенно актуально это для тех населенных пунктов, где отсутствуют филиалы банка».

Александр Нагибин, директор ГАУ ТО «МФЦ»:

«Благодаря сотрудничеству со Сбером мы сделали финансовые услуги для жителей региона более доступными. Оплатить услуги ЖКХ в наших офисах можно банковской картой любого банка».
#Елена Чебоксарова#Сбербанк россии#Спасибо от Сбербанка#МФЦ Тюменской области#Платеж#Денежные платежи
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