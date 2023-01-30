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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Руководители культурных учреждений региона станут больше зарабатывать

30 января 2023, 06:33
Фото: 1MI

В Тюмени подняли зарплаты руководителям культурных учреждений региона

Деятели культурной сферы в Тюменской области отчитались о своих доходах на 2023 год. Премии могут достигать 300 тысяч рублей. Это следует из приказа, опубликованного на официальном сайте правительства.
Сюжет
Тюмень

В документе указано, что руководитель Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина в текущем году будет каждый месяц получать оклад в размере 180 тысяч рублей.

Начальник Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова в наступившем году будет гарантировано получать по 150 тысяч рублей. Ольге Адамович, занимающей пост руководителя библиотеки имени Менделеева, установлен оклад в размере 110 тысяч рублей в месяц.

Однако с учетом премий и дополнительных выплат, деятели культуры за год смогут заработать более 3 миллионов рублей, а значит их доход вырастет на 59%.

Зарплаты тюменцев выросли почти на 10%
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в среднем учителя в Тюмени получают только оклад в районе 30 тысяч рублей

#Культура#Культурабудущего#Департамент культуры#Зарплата#Зарплаты#Средняя зарплата#Зарплата депутатов#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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