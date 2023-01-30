Руководители культурных учреждений региона станут больше зарабатывать

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В документе указано, что руководитель Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина в текущем году будет каждый месяц получать оклад в размере 180 тысяч рублей.
Начальник Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова в наступившем году будет гарантировано получать по 150 тысяч рублей. Ольге Адамович, занимающей пост руководителя библиотеки имени Менделеева, установлен оклад в размере 110 тысяч рублей в месяц.
Однако с учетом премий и дополнительных выплат, деятели культуры за год смогут заработать более 3 миллионов рублей, а значит их доход вырастет на 59%.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в среднем учителя в Тюмени получают только оклад в районе 30 тысяч рублей