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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Путешествия за границу для тюменцев стали очень дорогостоящими

30 января 2023, 13:18
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали услуги туризма, электротовары и топливо

За год в нашем регионе продовольственные и непродовольственные товары стали дороже: в среднем на 8,1 %. Об этом сообщили в Тюменьстате.
Сюжет
Туризм

Среди непродовольственной продукции возросли в цене электротовары, ткани, сигареты, лекарства. А вот обувь, белье и строительные материалы, напротив, стали доступнее по цене.

Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11,9 %.

Рекордсменами оказались услуги зарубежного туризма — они возросли в цене почти на 50 %. Услуги страховых компаний и банков также подрожали.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросли цены на продовольственные товары. Среди них — сладости, макароны, мясо, масло и спиртное.

В Тюменьстате рассказали, какие продукты подорожали к 2023 году
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#Туризм#Путешествия#Отдых#Зоны отдыха#Курорты#Цены#Стоимость#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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