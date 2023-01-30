Путешествия за границу для тюменцев стали очень дорогостоящими

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Среди непродовольственной продукции возросли в цене электротовары, ткани, сигареты, лекарства. А вот обувь, белье и строительные материалы, напротив, стали доступнее по цене.
Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11,9 %.
Рекордсменами оказались услуги зарубежного туризма — они возросли в цене почти на 50 %. Услуги страховых компаний и банков также подрожали.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросли цены на продовольственные товары. Среди них — сладости, макароны, мясо, масло и спиртное.