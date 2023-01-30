Психолог Леонова: Общение с кошками помогает при болезнях сердца

Как пишет NEWS.ru, эксперт рассказала, что общение с кошками помогает в том числе при социализации детей, которые страдают от детского церебрального паралича, с синдромом Дауна и аутизмом. Однако лучше всего кошки работают для тех, к кому привязаны - для своих хозяев.