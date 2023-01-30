Психолог Леонова: Общение с кошками помогает при болезнях сердца

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Как пишет NEWS.ru, эксперт рассказала, что общение с кошками помогает в том числе при социализации детей, которые страдают от детского церебрального паралича, с синдромом Дауна и аутизмом. Однако лучше всего кошки работают для тех, к кому привязаны - для своих хозяев.
По словам Ирины Леоновой, общение с кошками помогает снять стресс, усталость, поскольку при поглаживании питомца у женщины вырабатывается гормон нежности и любви окситоцин, продуцирование которого усиливается у женщин, которые недавно родили детей.
Кроме этого, по словам эксперта, общение с кошками может помочь при расставаниях, эмоциональных потрясениях, утратах при условии, что человек будет проявлять к ним доброту. А также домашние животные могут предупредить человека об опасности, поскольку они более чувствительны к угарному газу и землетрясениям.