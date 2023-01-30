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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Психолог Леонова: Общение с кошками помогает при болезнях сердца

Сегодня, 11:41
Психолог Ирина Леонова рассказала, при каких состояниях и болезнях может помочь общение с кошками. По ее словам, достаточно пятнадцать минут гладить питомца, чтобы привести давление в норму. Также кошки помогают при заболеваниях сердца, стрессах и неврозах.

Как пишет NEWS.ru, эксперт рассказала, что общение с кошками помогает в том числе при социализации детей, которые страдают от детского церебрального паралича, с синдромом Дауна и аутизмом. Однако лучше всего кошки работают для тех, к кому привязаны -  для своих хозяев.

По словам Ирины Леоновой, общение с кошками помогает снять стресс, усталость, поскольку при поглаживании питомца у женщины вырабатывается гормон нежности и любви окситоцин, продуцирование которого усиливается у женщин, которые недавно родили детей.

Кроме этого, по словам эксперта, общение с кошками может помочь при расставаниях, эмоциональных потрясениях, утратах при условии, что человек будет проявлять к ним доброту. А также домашние животные могут предупредить человека об опасности, поскольку они более чувствительны к угарному газу и землетрясениям.

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