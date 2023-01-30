Пробки: В Тюмени ремонтные работы на улице Запольной продлятся до лета

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
«Здравствуйте. Мы почему должны в пробке стоять постоянно? Каждые 2 недели что-то ломается. И всё время чинят, а потом опять ломается). Сегодня Запольная - снова яма, ну разве так можно? Оградили, спасибо, конечно, но я там время потерял!», - сообщил тюменец Иван Г. в паблике «Тюмень - наш дом».
Представители администрации ответили на сообщение. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства выполнены в зимнем варианте методом заливки участка бетоном в рамках гарантийных обязательств. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия будут выполнены до 01.06.2023.
Ещё 21 декабря «Наш город» сообщал, что из-за дорожных работ на улице Запольной возникла километровая пробка.