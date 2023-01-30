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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:09

Пробки: В Тюмени ремонтные работы на улице Запольной продлятся до лета

30 января 2023, 11:09
Фото: 1MI

Ремонтные работы на улице Запольной в Тюмени продлятся до июня. Будут пробки

Ремонтные работы на улице Запольной в областной столице будут идти до 1 июня 2023 года. В часы пик здесь постоянно отмечаются серьёзные пробки. Чиновники администрации города сообщают об этом в соцсетях.
«Здравствуйте. Мы почему должны в пробке стоять постоянно? Каждые 2 недели что-то ломается. И всё время чинят, а потом опять ломается). Сегодня Запольная - снова яма, ну разве так можно? Оградили, спасибо, конечно, но я там время потерял!», - сообщил тюменец Иван Г. в паблике «Тюмень - наш дом».

Представители администрации ответили на сообщение. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства выполнены в зимнем варианте методом заливки участка бетоном в рамках гарантийных обязательств. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия будут выполнены до 01.06.2023.

Ещё 21 декабря «Наш город» сообщал, что из-за дорожных работ на улице Запольной возникла километровая пробка.

В Тюмени 8-бальные пробки на улице Ленина, Запольной и Объездной дороге
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#Общество#Новости тюмени#Водители#Жалобы#Дороги#Тюменцы#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Экономика#Деньги#Александр Мязин
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