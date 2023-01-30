Пробки: В Тюмени ремонтные работы на улице Запольной продлятся до лета

Ремонтные работы на улице Запольной в Тюмени продлятся до июня. Будут пробки

Ремонтные работы на улице Запольной в областной столице будут идти до 1 июня 2023 года. В часы пик здесь постоянно отмечаются серьёзные пробки. Чиновники администрации города сообщают об этом в соцсетях.