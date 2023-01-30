Подробности: Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Челябинск

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
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Новый авиарейс будет доступен каждую субботу. Продолжительность полёта составит 1,5 часа. Стоит отметить, что ранее тюменцы могли добраться на самолёте до Челябинска только с пересадкой за 6 – 8 тысяч рублей примерно за 13 – 20 часов. На поезде можно было добраться быстрее.
«Наш город» 20 января сообщал, что прямые авиарейсы по маршруту Тюмень — Челябинск появятся в феврале. Про стоимость билетов на самолёт ничего известно не было.