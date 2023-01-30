Подробности: Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Челябинск

Новый авиарейс будет доступен каждую субботу. Продолжительность полёта составит 1,5 часа. Стоит отметить, что ранее тюменцы могли добраться на самолёте до Челябинска только с пересадкой за 6 – 8 тысяч рублей примерно за 13 – 20 часов. На поезде можно было добраться быстрее.