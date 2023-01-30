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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Подробности: Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Челябинск

30 января 2023, 12:42
Фото: 1MI

Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Челябинск

С 11 февраля Utair запускает прямые авиарейсы по маршруту Тюмень — Челябинск. По данным сервиса «Авиасейлс», билеты стоят от 2 790 рублей, багаж нужно оплачивать отдельно.
Фото: Яндекс.Касса

Новый авиарейс будет доступен каждую субботу. Продолжительность полёта составит 1,5 часа. Стоит отметить, что ранее тюменцы могли добраться на самолёте до Челябинска только с пересадкой за 6 – 8 тысяч рублей примерно за 13 – 20 часов. На поезде можно было добраться быстрее.

«Наш город» 20 января сообщал, что прямые авиарейсы по маршруту Тюмень — Челябинск появятся в феврале. Про стоимость билетов на самолёт ничего известно не было.

Новый авиарейс Челябинск – Тюмень начнет работу в феврале
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Авиарейсы#Аэропорт#Аэропорт Рощино#Аэропорты
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