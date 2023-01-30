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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Нападающий «Ювентуса» Милик пропустит ближайшие матчи клуба из-за травмы.

Сегодня, 17:58
У футболиста диагностировано левого бедра.

Футболист «Ювентуса» Аркадиуш Милик выбыл из строя минимум на две недели из-за травмы левого бедра, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт туринского клуба.

В понедельник Милику было проведено рентгенологическое обследование, после которого диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы левого бедра. В команде затруднились назвать точные сроки восстановления, отметив, что через две недели будет еще одно обследование, которое определит состояние футболиста.

Милик перешел в «Ювентус» из французского «Марселя» на правах аренды в августе прошлого года. После 20 туров чемпионата Италии «Ювентус» с 23 очками занимает 13-е место. Решением Федерации футбола Италии с команды было снято 15 очков за финансовые нарушения.

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