Нападающий «Ювентуса» Милик пропустит ближайшие матчи клуба из-за травмы.

В понедельник Милику было проведено рентгенологическое обследование, после которого диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы левого бедра. В команде затруднились назвать точные сроки восстановления, отметив, что через две недели будет еще одно обследование, которое определит состояние футболиста.