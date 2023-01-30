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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

На улице Максима Горького из-за пьяного водителя пострадали 5 автомобилей

30 января 2023, 06:55
Фото: 1MI

В Тюмени 5 машин пострадали в ДТП на улице Максима Горького

Нетрезвый водитель за рулем «Фольксваген Туарег» въехал вера в припаркованные «Шкоду Рапид», «Ниссан», «Лексус», «Вольво» и «Хундай». Виновника ДТП, уезжающего с места происшествия, заметил тюменец, который праздновал День рождения.
Сюжет
Тюмень

Александр Жулев, который вчера стал свидетелем ДТП, помчался за иномаркой, пытавшейся скрыться с места происшествия.

«Один из перекрестков „Фольксваген“ проскочил на красный свет. Александр понял, что ему нужна подмога, и, увидев автомобиль ППС, „помигал“ полицейским фарами и показал нарушителя», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.

Вскоре водитель уже был пойман и в автомобиле сотрудников ГИБДД рассказывал, что Наряд ППС задержал водителя «Фольксвагена» и передал сотрудникам ГИБДД, что выпил после того, как поругался с любимой тещей. Он поехал домой, хотя отец уговаривал его не делать этого.

На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение и оставление места ДТП.

Стали известны подробности жуткого ДТП под Тобольском. Фото
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ГИБДД озвучили подробности смертельного ДТП с участием фуры и Lada на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Трагедия произошла в 16:20 на 200-м километре трассы в Тобольском районе.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Автомобилисты#Первая медицинская помощь#ГИБДД#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Дороги#Тюменцы#Жалобы#Тюмень#Наказание#Авария#Тюменская область
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