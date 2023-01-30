На улице Максима Горького из-за пьяного водителя пострадали 5 автомобилей

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Александр Жулев, который вчера стал свидетелем ДТП, помчался за иномаркой, пытавшейся скрыться с места происшествия.
«Один из перекрестков „Фольксваген“ проскочил на красный свет. Александр понял, что ему нужна подмога, и, увидев автомобиль ППС, „помигал“ полицейским фарами и показал нарушителя», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.
Вскоре водитель уже был пойман и в автомобиле сотрудников ГИБДД рассказывал, что Наряд ППС задержал водителя «Фольксвагена» и передал сотрудникам ГИБДД, что выпил после того, как поругался с любимой тещей. Он поехал домой, хотя отец уговаривал его не делать этого.
На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение и оставление места ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ГИБДД озвучили подробности смертельного ДТП с участием фуры и Lada на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Трагедия произошла в 16:20 на 200-м километре трассы в Тобольском районе.