На улице Максима Горького из-за пьяного водителя пострадали 5 автомобилей

Вскоре водитель уже был пойман и в автомобиле сотрудников ГИБДД рассказывал, что Наряд ППС задержал водителя «Фольксвагена» и передал сотрудникам ГИБДД, что выпил после того, как поругался с любимой тещей. Он поехал домой, хотя отец уговаривал его не делать этого.