Модульбанк расширяет производство контента для маркетплейсов на внешних клиентов

По словам главы правления Модульбанка Павла Семенова, финансовая организация заинтересована в том, чтобы бизнес ее клиентов развивался, наращивая обороты. В банке осознают важность контента в индустрии e-commerce. Продающий контент для торговых площадок можно получить в течение недели с момента подачи заявки. Специалисты центра знают, из каких элементов складывается товарная карточка, которая имеет максимальную конверсию в продажу. В настоящее время этот сервис от Модульбанка доступен и для внешних клиентов.