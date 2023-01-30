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Модульбанк расширяет производство контента для маркетплейсов на внешних клиентов

30 января 2023, 07:51
Фото: pxhere.com
Центр дизайна Модульбанка начал работать с внешними клиентами. Речь идет об оказании услуг по разработке продающего контента для торговых площадок. Специалисты предлагают полный спектр работ - от оформления карточек товаров до инфографики и видеоматериалов.

Как пишет newsnn.ru, раньше такими услугами могли воспользоваться исключительно клиенты Модульбанка.

Осенью 2021 года финучреждение начало предоставлять продавцам на маркетплейсах особые банковские условия и пакет нефинансовых сервисов. А весной прошлого года, оценив спрос и потребности селлеров, Модульбанк открыл центр дизайна с собственной фотостудией, где трудятся профессиональные фотографы и дизайнеры.

Центр изготавливает фото и видео любой сложности. Речь идет о предметной съемке, фото и видео в формате 360°, а также rich-контенте. По просьбе заказчика специалисты создают фирменный стиль торговой точки. Кроме того, в съемках можно задействовать профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством.

В итоге предприниматель получает обработанные снимки и смонтированное видео. Материалы дополняют инфографикой и другими элементами дизайна. Контент адаптируют под целевые торговые площадки.

По словам главы правления Модульбанка Павла Семенова, финансовая организация заинтересована в том, чтобы бизнес ее клиентов развивался, наращивая обороты. В банке осознают важность контента в индустрии e-commerce. Продающий контент для торговых площадок можно получить в течение недели с момента подачи заявки. Специалисты центра знают, из каких элементов складывается товарная карточка, которая имеет максимальную конверсию в продажу. В настоящее время этот сервис от Модульбанка доступен и для внешних клиентов.

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