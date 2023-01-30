Количество пострадавших детей в ДТП снизилось на 10%

В 2022 году количество пострадавших в автомобильных авариях детей уменьшилось. Всего за год произошло 188 ДТП, в которых пострадали дети. Среди них погибли 5 маленьких пассажиров, 226 получили травмы. В том же году было выявлено свыше 10 тысяч нарушений при перевозке малышей, то есть на 20% больше, чем в 2021 году. В 2023 году усиленный контроль за безопасностью маленьких тюменцев продолжается.