Количество пострадавших детей в ДТП снизилось на 10%

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Инспекторы проводят родителям мастер-классы в поликлиниках, женских консультациях и школах будущих мам. Их обучают правильно подбирать и устанавливать детские автокресла.
Рейды и «сплошные проверки» с участием активистов проводятся у детсадов и медучреждений.
В 2022 году количество пострадавших в автомобильных авариях детей уменьшилось. Всего за год произошло 188 ДТП, в которых пострадали дети. Среди них погибли 5 маленьких пассажиров, 226 получили травмы. В том же году было выявлено свыше 10 тысяч нарушений при перевозке малышей, то есть на 20% больше, чем в 2021 году. В 2023 году усиленный контроль за безопасностью маленьких тюменцев продолжается.
Ранее «Наш город» писал, что в январе 2023 года уже были аварии, в которых пострадали дети. Так, на автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск травмы получили двое юных пассажиров, взрослый водитель погиб.