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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Количество пострадавших детей в ДТП снизилось на 10%

30 января 2023, 15:49
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени продолжен усиленный контроль за перевозкой маленьких пассажиров

В настоящее время в нашем регионе проводятся мероприятия по безопасности маленьких тюменцев при перевозке в авто, сообщают в областном ГИБДД.

Инспекторы проводят родителям мастер-классы в поликлиниках, женских консультациях и школах будущих мам. Их обучают правильно подбирать и устанавливать детские автокресла.

Рейды и «сплошные проверки» с участием активистов проводятся у детсадов и медучреждений.

В 2022 году количество пострадавших в автомобильных авариях детей уменьшилось. Всего за год произошло 188 ДТП, в которых пострадали дети. Среди них погибли 5 маленьких пассажиров, 226 получили травмы. В том же году было выявлено свыше 10 тысяч нарушений при перевозке малышей, то есть на 20% больше, чем в 2021 году. В 2023 году усиленный контроль за безопасностью маленьких тюменцев продолжается.

Ранее «Наш город» писал, что в январе 2023 года уже были аварии, в которых пострадали дети. Так, на автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск травмы получили двое юных пассажиров, взрослый водитель погиб.

 

В ДТП на трассе погиб водитель, двое взрослых и двое детей — ранены
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#Елена Чебоксарова#Жертвы ДТП#ДТП#Авария#Дети#Водители#Травматизм#Проверки#ГИБДД
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