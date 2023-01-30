Из-за низких тарифов тюменские таксисты массово уходят с работы

В Тюмени таксисты массово увольняются с работы из-за низких тарифов

В областной столице водители такси ищут другую работу. По данным «Нашего города», их доходы от крупного агрегатора «Яндекс.Go» только покрывают текущие расходы. Тяжелее всего тем, кто арендует транспортное средство.