Из-за низких тарифов тюменские таксисты массово уходят с работы

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
«Безусловно Яндекс перестал приносить хороший доход таксистам. Это связанно и с высокой комиссией агрегатора», - сообщил нашему городу сотрудник одного из местных операторов такси Сергей Шеридан.
Стоит отметить, что массовый исход водителей может спровоцировать рост цен на перевозки. Это будет заметно в период высокого спроса на услуги такси.
Ранее эксперты уже делали прогнозы по росту цен на перевозки. Это связанно со стоимостью аренды автомобиля и проблемами с покупкой новых машин и запчастей.