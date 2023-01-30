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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Из-за низких тарифов тюменские таксисты массово уходят с работы

30 января 2023, 11:23
Фото: 1MI

В Тюмени таксисты массово увольняются с работы из-за низких тарифов

В областной столице водители такси ищут другую работу. По данным «Нашего города», их доходы от крупного агрегатора «Яндекс.Go» только покрывают текущие расходы. Тяжелее всего тем, кто арендует транспортное средство.

«Безусловно Яндекс перестал приносить хороший доход таксистам. Это связанно и с высокой комиссией агрегатора», - сообщил нашему городу сотрудник одного из местных операторов такси Сергей Шеридан.

Стоит отметить, что массовый исход водителей может спровоцировать рост цен на перевозки. Это будет заметно в период высокого спроса на услуги такси.

Ранее эксперты уже делали прогнозы по росту цен на перевозки. Это связанно со стоимостью аренды автомобиля и проблемами с покупкой новых машин и запчастей.

В Тюмени взлетят цены на такси
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