Из тюменских аптек исчезают важные лекарства. Даже «Терафлю» в дефиците

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В нескольких торговых точках препараты есть, но запасы заканчиваются. Нет в наличии «Амоксиклава», антибиотика «Гексорал», «Синекод» (капли для астматиков). Отсутствует в аптеках и «Коплавикс», его можно заказать не в Тюмени, но в Казахстане.
«Вольтарен» (гель) тоже постепенно заканчивается. Поставки были официально прекращены в РФ в прошлом году.
Фармацевты стараются предложить аналоги, но и их не всегда хватает.
Две недели назад «Наш город» сообщал, что в дефиците был «Флуимуцил антибиотик», «Тантум Верде» спрей, «Тамифлю» в капсулах (препарат разрешённый беременным при простуде), «Инфлюцеин» в капсулах, антибиотик «Клацид». Детский «Нурофен» фармацевты предлагают заменить «Ибупрофеном».