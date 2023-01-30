Из тюменских аптек исчезают важные лекарства. Даже «Терафлю» в дефиците

В нескольких торговых точках препараты есть, но запасы заканчиваются. Нет в наличии «Амоксиклава», антибиотика «Гексорал», «Синекод» (капли для астматиков). Отсутствует в аптеках и «Коплавикс», его можно заказать не в Тюмени, но в Казахстане.