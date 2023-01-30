nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Из тюменских аптек исчезают важные лекарства. Даже «Терафлю» в дефиците

30 января 2023, 14:38
Фото: 1MI

Какие лекарства исчезли из тюменских аптек и чем их заменить. Даже «Терафлю» нет

Из тюменских аптек постепенно пропадают необходимые препараты. По данным сайта «Аптека.ру», в январе сложно найти даже «Терафлю» в порошках для приготовления раствора.
Фото: Скрин аптека.ру

В нескольких торговых точках препараты есть, но запасы заканчиваются. Нет в наличии «Амоксиклава», антибиотика «Гексорал», «Синекод» (капли для астматиков). Отсутствует в аптеках и «Коплавикс», его можно заказать не в Тюмени, но в Казахстане.

«Вольтарен» (гель) тоже постепенно заканчивается. Поставки были официально прекращены в РФ в прошлом году.

Фармацевты стараются предложить аналоги, но и их не всегда хватает.

Две недели назад «Наш город» сообщал, что в дефиците был «Флуимуцил антибиотик», «Тантум Верде» спрей, «Тамифлю» в капсулах (препарат разрешённый беременным при простуде), «Инфлюцеин» в капсулах, антибиотик «Клацид». Детский «Нурофен» фармацевты предлагают заменить «Ибупрофеном». 

Тюменцы сообщают о дефиците в аптеках важных лекарств
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Лекарства#Тюменцы#Цены#Фармацевтика#Деньги#Экономика#Жалобы
Подпишитесь
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
Сегодня, 11:53
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06