Ищут вторую неделю: В Тюмени пропал 37-летний мужчина

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Его рост 185 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза карие.
«Одежда: чёрный пуховик, черные спортивные штаны, ботинки, шапка вязанная», - сообщает под «ЛизаАлерт».
Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 6 часов нашли девочку, которая не вернулась с занятий в гимназии. Оказалось, что она поругалась с мамой и была у соседки. Ничего плохого с ней не случилось.