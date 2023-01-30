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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Ищут вторую неделю: В Тюмени пропал 37-летний мужчина

30 января 2023, 12:11
Фото: ЛизаАлерт

В Тюмени родственники и полиция ищут 37-летнего мужчину

В областной столице с 14 января ищут Самохина Дмитрия Сергеевича. По данным ПО «ЛизаАлерт», последний раз мужчину 1985 года рождения видели в Ленинском районе города Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Его рост 185 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза карие.

«Одежда: чёрный пуховик, черные спортивные штаны, ботинки, шапка вязанная», - сообщает под «ЛизаАлерт».

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 6 часов нашли девочку, которая не вернулась с занятий в гимназии. Оказалось, что она поругалась с мамой и была у соседки. Ничего плохого с ней не случилось.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пропал человек#Поиск человека#Поиск#Тюмень
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