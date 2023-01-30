Глава РЭО Буцаев назвал субъекты, лидирующие по созданию экопунктов

В 15 российских субъектах работают на сегодняшний день от двух до 10 экопунктов, а еще в 15 – по одной такой точке. Буцаев обратил внимание на тот факт, что популярность стремительно набирают сейчас экопункты, в которых россияне получают вознаграждение за отходы: стекло, пластик, картон, бумагу, пленку, бытовую технику, мебель, текстиль, металл, спил растений и др. В России работают также пункты, где принимают опасные виды отходов, сообщил гендиректор РЭО, пишет newsnn.ru.