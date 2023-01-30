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Глава РЭО Буцаев назвал субъекты, лидирующие по созданию экопунктов

30 января 2023, 11:15
Лидерами по числу созданных экопунктов стали Нижегородская, Белгородская, Воронежская и Свердловская области. О том, какие виды отходов принимают в таких пунктах, рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Регионами-лидерами по развитию сети экопунктов являются: Воронежская область – 11, Свердловская – 20, Белгородская – 24, Нижегородская – 53.

В 15 российских субъектах работают на сегодняшний день от двух до 10 экопунктов, а еще в 15 – по одной такой точке. Буцаев обратил внимание на тот факт, что популярность стремительно набирают сейчас экопункты, в которых россияне получают вознаграждение за отходы: стекло, пластик, картон, бумагу, пленку, бытовую технику, мебель, текстиль, металл, спил растений и др. В России работают также пункты, где принимают опасные виды отходов, сообщил гендиректор РЭО, пишет newsnn.ru.

«После попадания в пункты отходы направляются на переработку, - проинформировал Буцаев. - Работа экопунктов отвечает принципам экономики замкнутого цикла, когда отходы становятся сырьем, запускается множество экономических процессов, вплоть до производства новых товаров».

На территориях российских субъектов развиваются разные подходы к организации сбора вторсырья в настоящее время. В одних регионах в пунктах приема вторсырья устанавливают контейнеры для разных видов отходов, в том числе для старых ненужных вещей. Их люди сдают бесплатно. В других открываются экопункты, где граждане сдают отходы за деньги.

В 15 регионах страны местные операторы организовали деятельность 51 экопункта. В минувшем году заработали 16 из них. В этом году такие же точки появятся еще в 10 российских субъектах.

На территориях 59 регионов государства сейчас работают 705 пунктов, где осуществляется одновременный прием нескольких видов отходов, заключил заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

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