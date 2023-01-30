Депутат Иван Вершинин добился положенных выплат военнослужащему тюменцу

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Чиновник рассказал, что у семьи добровольца сейчас сложное финансовое положение, поскольку у них есть несовершеннолетний ребенок и нет собственного жилья: приходится снимать квартиру и к тому же выплачивать кредиты. Он подтвердил информацию, что выплаты были направлены военнослужащему несвоевременно.
«В настоящий момент внесены представления, а по обращению заявительницы внесены все необходимые сведения. В текущем расчетном периоде все выплаты доведут», — рассказал Вершинин.
Ранее «Наш город» писал, что Иван Вершинин сообщил в своем telegram-канале о расширении полномочий тюменского депутата Дмитрия Елагина в отделении партии ЛДПР, который отныне стал координатором.