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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Депутат Иван Вершинин добился положенных выплат военнослужащему тюменцу

30 января 2023, 08:42
Фото: telegram-канал Ивана Вершинина

Семья военнослужащего из Тюмени обратилась за помощью к депутату Вершинину

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин отреагировал на обращение местной жительницы, муж которой добровольцем отправился в зону СВО, но так и не получил положенных ему выплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Чиновник рассказал, что у семьи добровольца сейчас сложное финансовое положение, поскольку у них есть несовершеннолетний  ребенок и нет собственного жилья: приходится снимать квартиру и к тому же выплачивать кредиты. Он подтвердил информацию, что выплаты были направлены военнослужащему несвоевременно.

«В настоящий момент внесены представления, а по обращению заявительницы внесены все необходимые сведения. В текущем расчетном периоде все выплаты доведут», — рассказал Вершинин.

Ранее «Наш город» писал, что Иван Вершинин сообщил в своем telegram-канале о расширении полномочий тюменского депутата Дмитрия Елагина в отделении партии ЛДПР, который отныне стал координатором.

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