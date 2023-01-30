Депутат Иван Вершинин добился положенных выплат военнослужащему тюменцу

Чиновник рассказал, что у семьи добровольца сейчас сложное финансовое положение, поскольку у них есть несовершеннолетний ребенок и нет собственного жилья: приходится снимать квартиру и к тому же выплачивать кредиты. Он подтвердил информацию, что выплаты были направлены военнослужащему несвоевременно.