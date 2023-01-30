Дело пьяного водителя из Ишима рассмотрят заново из-за ошибки судьи

Вместе с тем при рассмотрении дела мировым судьей не учтено, что из протокола об административном правонарушении следует, что физическое лицо действительно было извещено о месте и времени рассмотрения дела мировым судьей при составлении протокола инспектором ДПС, но в определении мирового судьи указано время рассмотрения дела ранее времени, указанного в протоколе.



А потому суд был вынужден постановление мирового судьи отменить и вернуть дело на новое рассмотрение в связи с существенным нарушением процессуальных требований.