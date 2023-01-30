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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

Дело пьяного водителя из Ишима рассмотрят заново из-за ошибки судьи

30 января 2023, 03:43
Фото: 1MI

В Тюменской области отменен приговор пьяному водителю из-за ошибки мирового судьи

Дело ишимца рассмотрели в его отсутствие, так как мужчину даже не уведомили об актуальной дате заседания.
Сюжет
Суд

Постановлением мирового судьи гражданин С. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В связи с этим ему было определено наказание — административный штраф и лишение прав. Однако ишимец поджал жалобу в связи с отсутствием события административного правонарушения.

В обосновании было  указано, что дело рассмотрели отсутствии гражданина, о времени и месте он извещен не был, хотя желал участвовать при рассмотрении дела. Следовательно, суд нарушил право мужчинына защиту и доступ к правосудию.

"Из постановления мирового судьи следует, что дело рассмотрено без участия гражданина с учетом того, что тот был извещен о месте и времени рассмотрения, но в зал суда не явился", - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. 

Вместе с тем при рассмотрении дела мировым судьей не учтено, что из протокола об административном правонарушении следует, что физическое лицо действительно было извещено о месте и времени рассмотрения дела мировым судьей при составлении протокола инспектором ДПС, но в определении мирового судьи указано время рассмотрения дела ранее времени, указанного в протоколе.

А потому суд был вынужден постановление мирового судьи отменить и вернуть дело на новое рассмотрение в связи с существенным нарушением процессуальных требований.

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#Алиса Вернер#Суд#Арбитражный суд#Административное дело#Судья#Конституция#Конституция РФ#Ишим#Правонарушения#Происшествия#Жалоба#Тюменская область
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