Дело пьяного водителя из Ишима рассмотрят заново из-за ошибки судьи

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Постановлением мирового судьи гражданин С. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В связи с этим ему было определено наказание — административный штраф и лишение прав. Однако ишимец поджал жалобу в связи с отсутствием события административного правонарушения.
В обосновании было указано, что дело рассмотрели отсутствии гражданина, о времени и месте он извещен не был, хотя желал участвовать при рассмотрении дела. Следовательно, суд нарушил право мужчинына защиту и доступ к правосудию.
"Из постановления мирового судьи следует, что дело рассмотрено без участия гражданина с учетом того, что тот был извещен о месте и времени рассмотрения, но в зал суда не явился", - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Вместе с тем при рассмотрении дела мировым судьей не учтено, что из протокола об административном правонарушении следует, что физическое лицо действительно было извещено о месте и времени рассмотрения дела мировым судьей при составлении протокола инспектором ДПС, но в определении мирового судьи указано время рассмотрения дела ранее времени, указанного в протоколе.
А потому суд был вынужден постановление мирового судьи отменить и вернуть дело на новое рассмотрение в связи с существенным нарушением процессуальных требований.
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