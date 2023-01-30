«78 нарушений за 8 месяцев»: сотрудники ГИБДД задержали жителя Ярковского района

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Сотрудники ГИБДД выяснили, что в мае этого года автомобиль нерадивого водителя «Лексус» был снят с учета в ГИБДД. Тем не менее, молодой человек ездил на нем с номерами, оставшимися от прежнего владельца.
«И не просто ездил, а постоянно нарушал ПДД — 78 раз за 8 месяцев, это зафиксировали камеры на дорогах. 70 раз он превысил скорость, 5 раз заехал за стоп-линию и один раз даже проехал на красный сигнал светофора», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.
Позже выяснилось, что у водителя даже нет прав. А потому его привлекли в ответственности по целому ряду статей. Государственные регистрационные знаки автомобиля были изъяты.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что нетрезвый водитель за рулем «Фольксваген Туарег» въехал вера в припаркованные «Шкоду Рапид», «Ниссан», «Лексус», «Вольво» и «Хундай». Виновника ДТП, уезжающего с места происшествия, заметил тюменец, который праздновал День рождения.