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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

«78 нарушений за 8 месяцев»: сотрудники ГИБДД задержали жителя Ярковского района

30 января 2023, 07:38
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Житель Тюменской области 78 раз нарушил ПДД за 8 месяцев

Поймать злостного нарушителя удалось благодаря системе «Паутина», которая как раз призвана «вычислять» серийных нарушителей ПДД.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники ГИБДД выяснили, что в мае этого года автомобиль нерадивого водителя «Лексус» был снят с учета в ГИБДД. Тем не менее, молодой человек ездил на нем с номерами, оставшимися от прежнего владельца.

«И не просто ездил, а постоянно нарушал ПДД — 78 раз за 8 месяцев, это зафиксировали камеры на дорогах. 70 раз он превысил скорость, 5 раз заехал за стоп-линию и один раз даже проехал на красный сигнал светофора», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.

Позже выяснилось, что у водителя даже нет прав. А потому его привлекли в ответственности по целому ряду статей. Государственные регистрационные знаки автомобиля были изъяты.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что нетрезвый водитель за рулем «Фольксваген Туарег» въехал вера в припаркованные «Шкоду Рапид», «Ниссан», «Лексус», «Вольво» и «Хундай». Виновника ДТП, уезжающего с места происшествия, заметил тюменец, который праздновал День рождения.

#Правонарушения#Автомобилисты#ГИБДД#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Дороги#Жалобы#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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