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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

37 пожаров было зарегистрировано в минувшую неделю

30 января 2023, 04:35
Фото: МЧС России по Тюменской области

За неделю в Тюменской области ликвидировано 37 пожаров и спасено 3 человека

В МЧС по Тюменской области сообщают, что к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 40 раз.
Сюжет
Тюмень

Также 25 раз жители Тюменской области нуждались в помощи спасателей, попав в происшествия, не связанные с возгоранием.

«Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите по телефонам вызова экстренных служб 112», — напоминают в МЧС по Тюменской области. 


Стоит помнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в обязательном порядке понесут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

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Ранее «Наш город» публиковал видео с происшествия, в котором загорелся вагончик-бытовка на улице Дачной. В дежурную часть сообщение о пожаре поступило около 11 часов утра.

#Алиса Вернер#Пожар#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Тюменцы#Тюмень#Наказание#Тюменская область
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