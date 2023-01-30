37 пожаров было зарегистрировано в минувшую неделю

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Также 25 раз жители Тюменской области нуждались в помощи спасателей, попав в происшествия, не связанные с возгоранием.
«Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите по телефонам вызова экстренных служб 112», — напоминают в МЧС по Тюменской области.
Стоит помнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в обязательном порядке понесут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Ранее «Наш город» публиковал видео с происшествия, в котором загорелся вагончик-бытовка на улице Дачной. В дежурную часть сообщение о пожаре поступило около 11 часов утра.