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Posted 30 января 08:56

Published 30 января 08:56

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

10 сервисов СУЭНКО, которые помогут потребителям оперативно решить вопросы

30 января 2023, 08:56
Фото: 1MI

10 сервисов СУЭНКО, которые помогут потребителям оперативно решить вопросы

Развитие онлайн-сервисов на suenco.ru – одно из направлений непрерывной деятельности СУЭНКО по повышению клиентоориентированности.
Сюжет
Тюмень

Так, в прошлом году появилась возможность задать вопрос напрямую директору энергокомпании. Рассказываем, какие 10 клиентских сервисов помогут потребителям оперативно решить вопросы без посещения офиса энергокомпании.

  1. Задать вопрос руководителю. На главной странице suenco.ru размещена форма, при помощи которой посетители сайта могут направить свой вопрос напрямую директору СУЭНКО.
  2. Обратная связь. При помощи сервиса можно задать вопрос и подать жалобу. В соответствии с законодательством, ответ на вопрос будет подготовлен и направлен на электронную почту обратившегося в срок до 30 дней. Столько же времени предусмотрено на рассмотрение жалобы.
  3. Сообщить о проблеме. Сервис не предполагает обратной связи. Он предназначен для передачи в энергокомпанию информации об отключении, которая автоматически поступает диспетчерам компании. Рекомендуется оставлять свои контактные данные, чтобы с вами могли связаться наши специалисты.
  4. Отключения. Здесь можно узнать о плановых отключениях на сетях СУЭНКО в двух регионах: электроснабжения – в Тюменской и Курганской областях, тепло- и водоснабжения – в Тюменской области. В этом же разделе размещается информация о текущих аварийных отключениях.
  5. Подписка на рассылку. Позволяет оперативно получать уведомления о плановых отключениях на электросетях компании в Тюменской и Курганской областях. Сообщения будут поступать на указанный электронный адрес заявителя или номер мобильного.
  6. Личный кабинет. Благодаря сервису можно дистанционно пройти процедуру технологического присоединения: от подачи заявки до размещения СУЭНКО документов, подтверждающих выполнение всех мероприятий. В любое время заявитель может проследить, на каком этапе находится заявка и отследить ход исполнения договора технологического присоединения.
  7. Калькулятор расчета мощности. Сервис автоматически рассчитает мощность, которую нужно запросить для технологического присоединения объекта к сетям СУЭНКО.
  8. Калькулятор стоимости. Рассчитает, во сколько обойдется услуга по техприсоединению. Заявителю необходимо лишь указать запрашиваемую мощность и примерное расстояние от присоединяемого объекта до линии электропередачи.
  9. Онлайн-запись на прием в Центр обслуживания клиентов. Здесь можно выбрать подходящие для себя дату и время для посещения офиса компании. Благодаря сервису не придется тратить время на ожидание в очереди. Предварительная запись в Центр обслуживания клиентов обязательна.
  10. Оплата по QR-коду. Чтобы оплатить услугу по техприсоединению, необходимо открыть на смартфоне мобильное приложение банка и отсканировать QR-код на счете. Код можно скачать в «Личном кабинете».

 

Также напомним, что для жителей СНТ Тюменского района действует раздел «Садоводческие общества». Здесь можно узнать, как подключиться к электросетям компании, что предпринять, чтобы повысить надежность и качество электроснабжения на сетях СНТ и т.д.

#СУЭНКО#Общество#Тюмень
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