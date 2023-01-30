10 сервисов СУЭНКО, которые помогут потребителям оперативно решить вопросы

Posted 30 января 08:56
Published 30 января 08:56
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Так, в прошлом году появилась возможность задать вопрос напрямую директору энергокомпании. Рассказываем, какие 10 клиентских сервисов помогут потребителям оперативно решить вопросы без посещения офиса энергокомпании.
Также напомним, что для жителей СНТ Тюменского района действует раздел «Садоводческие общества». Здесь можно узнать, как подключиться к электросетям компании, что предпринять, чтобы повысить надежность и качество электроснабжения на сетях СНТ и т.д.