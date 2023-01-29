В Тюменской области поймали пьяного водителя с собакой

Мужчина пояснил, что до поездки он пил пиво со своей сожительницей. Но во время застолья между ними произошла ссора, поэтому он забрал собаку и отправился к себе домой. На автовладельца составили административный материал, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.