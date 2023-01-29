nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Тюменской области поймали пьяного водителя с собакой

29 января 2023, 05:28
Фото: ГИБДД

В Тюменской области задержали пьяного водителя с собакой

32-летнего пьяного жителя Ялуторовска с собакой на Lada задержали инспекторы ДПС на 10-м километре автомобильной дороги Петелино — Заводопетровское. Алкотестер показал 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что до поездки он пил пиво со своей сожительницей. Но во время застолья между ними произошла ссора, поэтому он забрал собаку и отправился к себе домой. На автовладельца составили административный материал, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Доехать до дома водителю с собакой помогли автоинспекторы.

Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие сутки на дорогах Тюменской области были задержаны 17 нетрезвых автовладельцев. У одного из них не было даже водительских прав.

Выпил пива и поехал на работу: в Тюменской области поймали 17 пьяных водителей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Нетрезвые водители#ГИБДД#Дороги#Безопасность на дорогах#Тюменская область
Подпишитесь
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
26 января 08:42
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06