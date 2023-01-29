В Тюменской области посчитали траты жителей на продукты

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В среднем, по данным Тюменьстата, на непродовольственный шопинг каждый житель Тюменской области потратил 13,2 тысячи рублей в месяц, на продукты — 12,5 тысяч рублей.
За 11 месяцев тюменцы приобрели непродовольственных товаров на 227,2 миллиарда рублей, продуктов — на 206 миллиардов. Еще 30,7 миллиардов рублей жители региона оставили в заведениях общепита, что на 5,8% больше по сравнению с 2021 годом. Наиболее прибыльными для кафе и ресторанов оказались октябрь и ноябрь — в эти месяцы оборот общественного питания составил по 3 миллиарда рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год существенно подорожали кондитерские изделия (рост на 18%), макароны (рост на 15,8%), рыба и хлеб (рост на 15,6%). Среди непродовольственных товаров наибольший рост продемонстрировали моющие средства — на 17%.