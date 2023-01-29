В Тюменской области посчитали траты жителей на продукты

За 11 месяцев тюменцы приобрели непродовольственных товаров на 227,2 миллиарда рублей, продуктов — на 206 миллиардов. Еще 30,7 миллиардов рублей жители региона оставили в заведениях общепита, что на 5,8% больше по сравнению с 2021 годом. Наиболее прибыльными для кафе и ресторанов оказались октябрь и ноябрь — в эти месяцы оборот общественного питания составил по 3 миллиарда рублей.