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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 08:34

В Тюменской области посчитали траты жителей на продукты

29 января 2023, 07:47
Фото: 1MI

Тюменцы тратят на продукты в месяц в среднем 12 тысяч рублей

В Тюменской области оборот розничной торговли в 2022 году достиг 433,4 миллиардов рублей. Что на 5,4% меньше по сравнению с 2021 годом. Самые большие суммы в магазинах жители региона оставляли в марте и августе — по 41 миллиарду рублей.
Сюжет
Тюмень

В среднем, по данным Тюменьстата, на непродовольственный шопинг каждый житель Тюменской области потратил 13,2  тысячи рублей в месяц, на продукты — 12,5 тысяч рублей.

За 11 месяцев тюменцы приобрели непродовольственных товаров на 227,2 миллиарда рублей, продуктов — на 206 миллиардов. Еще 30,7 миллиардов рублей жители региона оставили в заведениях общепита, что на 5,8% больше по сравнению с 2021 годом. Наиболее прибыльными для кафе и ресторанов оказались октябрь и ноябрь — в эти месяцы оборот общественного питания составил по 3 миллиарда рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год существенно подорожали кондитерские изделия (рост на 18%), макароны (рост на 15,8%), рыба и хлеб (рост на 15,6%). Среди непродовольственных товаров наибольший рост продемонстрировали моющие средства  — на 17%.

Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменьстат#Продукты#Рост цен#Тюмень#Тюменская область#Покупки
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