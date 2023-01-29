В Тюмени школьник обворовал торговую точку в ТЦ «Солнечный»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Теперь воришку и его родителей ищут сотрудники магазина.
«Ребенок 7-9 лет с рюкзаком зашел на торговую точку в ТЦ „Солнечный“ и украл устройство, находящееся на барной стойке. Прошу родителей или знакомых этого ребенка отписаться, так как устройство дорогое. Ранее данный молодой человек оплевал стекло. Но так как мы очень добрые ребята, то вежливо попросили его отмыть», — сообщили торговцы в социальных сетях.
В комментариях под опубликованным постом, горожане отметили, что сотрудники магазина сами виноваты в произошедшем — они отсутствовали на рабочем месте и недосмотрели за имуществом.
«В магазинах продавец несёт ответственность за товар материально. Про детей скажу так — надо найти родителей и привести к ответственности», — отметила Ольга Н.
Ранее «Наш Город» писал, что в Армизонском районе пьяный тюменец проник в чужой дом и украл продукты, фен и алюминиевую флягу. Общий ущерб составил 3 тысяч рублей.