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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюмени школьник обворовал торговую точку в ТЦ «Солнечный»

29 января 2023, 06:02
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени школьник обворовал магазин в ТЦ «Солнечный»

В Тюмени школьник украл из торговой точки по продаже электронных сигарет одно из устройств. Юный тюменец, воспользовавшись тем, что из зала вышел кассир похитил электронное устройство, лежащее на барной стойке. Поступок воришки попал на камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке.
Сюжет
Тюмень

Теперь воришку и его родителей ищут сотрудники магазина.

«Ребенок 7-9 лет с рюкзаком зашел на торговую точку в ТЦ „Солнечный“ и украл устройство, находящееся на барной стойке. Прошу родителей или знакомых этого ребенка отписаться, так как устройство дорогое. Ранее данный молодой человек оплевал стекло. Но так как мы очень добрые ребята, то вежливо попросили его отмыть», — сообщили торговцы в социальных сетях.

В комментариях под опубликованным постом,  горожане отметили, что сотрудники магазина сами виноваты в произошедшем — они отсутствовали на рабочем месте и недосмотрели за имуществом.

«В магазинах продавец несёт ответственность за товар материально. Про детей скажу так —  надо найти родителей и привести к ответственности», — отметила Ольга Н.

Ранее «Наш Город» писал, что в Армизонском районе пьяный тюменец проник в чужой дом и украл продукты, фен и алюминиевую флягу. Общий ущерб составил 3 тысяч рублей.

Пьяный тюменец пробрался в чужой дом и похитил продукты
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кража#Школьники#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Видео
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