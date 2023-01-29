В Тюмени школьник обворовал торговую точку в ТЦ «Солнечный»

В Тюмени школьник обворовал магазин в ТЦ «Солнечный»

В Тюмени школьник украл из торговой точки по продаже электронных сигарет одно из устройств. Юный тюменец, воспользовавшись тем, что из зала вышел кассир похитил электронное устройство, лежащее на барной стойке. Поступок воришки попал на камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке.

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