В Тюмени похолодает к концу следующей недели

В первый день февраля ожидается пасмурная погода. Столбики термометров в дневные часы покажут -5 -7, к вечеру опустятся до -11 -14. В четверг, 2 февраля, день будет ясным. Днем ожидается -10 -13, к ночи похолодание до -17 -18.