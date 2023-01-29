В Тюмени похолодает к концу следующей недели

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В понедельник, 30 января, термометры покажу в светлое время суток -10 -12, в ночные часы -13 -14. Ожидается пасмурная погода без осадков. Во вторник пойдет небольшой снег, температура воздуха в этот день составит -8 -9.
В первый день февраля ожидается пасмурная погода. Столбики термометров в дневные часы покажут -5 -7, к вечеру опустятся до -11 -14. В четверг, 2 февраля, день будет ясным. Днем ожидается -10 -13, к ночи похолодание до -17 -18.
В пятницу, 3 февраля, ясная и морозная погода сохранится — утром температура воздуха составит -16 -19, в темное время суток -14 -16.