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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Тюмени похолодает к концу следующей недели

29 января 2023, 07:07
Фото: 1MI

Февраль в Тюмени будет теплым

Теплая погода сохранится в Тюмени до конца января. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха не опустится ниже -12 -14.
Сюжет
Тюмень

В понедельник, 30 января, термометры покажу в светлое время суток -10 -12, в ночные часы -13 -14. Ожидается пасмурная погода без осадков. Во вторник пойдет небольшой снег, температура воздуха в этот день составит -8 -9.

В первый день февраля ожидается пасмурная погода. Столбики термометров в дневные часы покажут -5 -7, к вечеру опустятся до -11 -14. В четверг, 2 февраля, день будет ясным. Днем ожидается -10 -13, к ночи похолодание до -17 -18.

В пятницу, 3 февраля, ясная и морозная погода сохранится — утром температура воздуха составит -16 -19, в темное время суток -14 -16.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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