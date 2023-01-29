В Тюмени откроется дилерский центр завода «Москвич»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По данным пресс-службы завода, первые отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Благодаря открытию 20 дилерских центров в 12 городах России, сеть «Москвич» будет представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.
«Интерес к модельному ряду „Москвич“ растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится. С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве», — отметили в пресс-службе автозавода.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области предпочитают приобретать автомобили с пробегом. Выбор в пользу б/у транспорта тюменцы делают из-за взлетевших цен на новые машины.