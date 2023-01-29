nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Тюмени откроется дилерский центр завода «Москвич»

29 января 2023, 06:17
Фото: тг-канал Завод "Москвич"

В феврале в Тюмень начнутся поставки автомобилей «Москвич»

Тюмень вошла в число городов, в которых в этом году будут открыты дилерские центры автозавода «Москвич». Помимо областной столицы, центры будут открыты в Челябинске, Перми, Казани, Красноярске, Омске. Воронеже, Самаре, Оренбурге и других городах.
Сюжет
Тюмень

По данным пресс-службы завода, первые отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Благодаря открытию 20 дилерских центров в 12 городах России, сеть «Москвич» будет представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.

«Интерес к модельному ряду „Москвич“ растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится. С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве», — отметили в пресс-службе автозавода.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области предпочитают приобретать автомобили с пробегом. Выбор в пользу б/у транспорта тюменцы делают из-за взлетевших цен на новые машины.

В Тюмени сохраняется высокий спрос на автомобили с пробегом
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Водители#Автомобили#Экономика#Автоцентр#Продажи#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
26 января 08:42
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06