В Тюмени откроется дилерский центр завода «Москвич»

В феврале в Тюмень начнутся поставки автомобилей «Москвич»

Тюмень вошла в число городов, в которых в этом году будут открыты дилерские центры автозавода «Москвич». Помимо областной столицы, центры будут открыты в Челябинске, Перми, Казани, Красноярске, Омске. Воронеже, Самаре, Оренбурге и других городах.

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