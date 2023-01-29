Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных у автодороги Каскара — Торгили

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
«Возвращался из Ипкуля Нижнетавдинского района. Увидел стаю ворон на пустыре. Остановился, подошёл посмотреть и обнаружил здесь обглоданные кости животных, шкуры, продукты их жизнедеятельности, целлофановые пакеты, в которые они были завернуты. Природоохранные ведомства прошу обратить внимание на данную свалку», — сообщил тюменец.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского микрорайона Суходолье сообщали об обнаруженной в лесу свалке с трупами КРС 17 января. Поиском тех, кто организовал в лесу скотомогильник тогда занялся департамент лесного комплекса Тюменской области.