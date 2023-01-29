Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных у автодороги Каскара — Торгили

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского микрорайона Суходолье сообщали об обнаруженной в лесу свалке с трупами КРС 17 января. Поиском тех, кто организовал в лесу скотомогильник тогда занялся департамент лесного комплекса Тюменской области.