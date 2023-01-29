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Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных у автодороги Каскара — Торгили

29 января 2023, 05:12
Фото: 1MI

Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных рядом с дорогой Каскара — Торгили

Несанкционированную свалку с останками крупного рогатого скота обнаружил житель Тюменской области на пустыре рядом с автодорогой Каскара — Торгили. Видеоролик с незаконным скотомогильником он опубликовал в сообществе «ЧС Тюмень».
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Тюмень
«Возвращался из Ипкуля Нижнетавдинского района. Увидел стаю ворон на пустыре. Остановился, подошёл посмотреть и обнаружил здесь обглоданные кости животных, шкуры, продукты их жизнедеятельности, целлофановые пакеты, в которые они были завернуты. Природоохранные ведомства прошу обратить внимание на данную свалку», — сообщил тюменец.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского микрорайона Суходолье сообщали об обнаруженной в лесу свалке с трупами КРС 17 января. Поиском тех, кто организовал в лесу скотомогильник тогда занялся департамент лесного комплекса Тюменской области.

Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Свалка#Тюмень#Тюменская область#Труп#Животные#Отходы#Правонарушения#Видео
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