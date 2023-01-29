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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Тюменцам пояснили, почему из крана бежит ржавая вода

29 января 2023, 10:07
Фото: 1MI

Тюменцам назвали причину грязной воды из-под крана

Жителям Тюмени рассказали, почему иногда из крана бежит грязная вода. По словам специалистов «Росводоканала», в большей части случаев загрязнение воды происходит во внутридомовых сетях.
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Тюмень

Самой частой причиной ухудшения качества воды являются отключения, связанные с ремонтными работами на магистральных сетях. Но специалисты компании борются с этой проблемой плановыми промывками водоводов после отключение и ремонтров.

С 2021 года при приемке новых водопроводных сетей от застройщиков проводится телеинспекция. Если выявляются отклонения, то трубы не принимают в эксплуатацию и вода по ним не подается до тех пор, пока сети не будут приведены в порядок, пишет Мегатюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за в декабре коммунальные счета жителей увеличились более чем на 9%. Причиной увеличившихся платежей стало потребление большего количества теплоэнергии из-за морозов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЖКХ#Проблемы ЖКХ#Вода#Водоканал#Тюмень#Жалобы#Тюменская область
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