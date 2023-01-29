Тюменцам пояснили, почему из крана бежит ржавая вода

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Самой частой причиной ухудшения качества воды являются отключения, связанные с ремонтными работами на магистральных сетях. Но специалисты компании борются с этой проблемой плановыми промывками водоводов после отключение и ремонтров.
С 2021 года при приемке новых водопроводных сетей от застройщиков проводится телеинспекция. Если выявляются отклонения, то трубы не принимают в эксплуатацию и вода по ним не подается до тех пор, пока сети не будут приведены в порядок, пишет Мегатюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за в декабре коммунальные счета жителей увеличились более чем на 9%. Причиной увеличившихся платежей стало потребление большего количества теплоэнергии из-за морозов.