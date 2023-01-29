Тюменцам пояснили, почему из крана бежит ржавая вода

С 2021 года при приемке новых водопроводных сетей от застройщиков проводится телеинспекция. Если выявляются отклонения, то трубы не принимают в эксплуатацию и вода по ним не подается до тех пор, пока сети не будут приведены в порядок, пишет Мегатюмень.