Тюменский СКР начал проверку по факту проживания детей в «крайне аварийном» доме

Ранее «Наш Город» писал, что четверо детей попали под региональную программу по переселению из аварийного жилья. Прокуратура определила, что состояние их дома относится к категории «недопустимое». Однако, администрация Тюмени установила довольно продолжительный срок отселения. Суд признал такие сроки незаконными и обязал переселить администрацию граждан с детьми из аварийного дома до 1 июня 2024 года.