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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:34

Тюменский СКР начал проверку по факту проживания детей в «крайне аварийном» доме

29 января 2023, 11:32
Фото: 2 ГИС

Тюменский СКР проводит проверку по факту проживания детей в «крайне аварийном» доме

Следственный комитет организовал проверку по информации, опубликованной в средствах массовой информации, о проживании детей в крайне аварийном доме.
Сюжет
Тюмень

Следственными органами Следственного комитета  Российской  Федерации по Тюменской области организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в публикации.

Ранее «Наш Город» писал, что четверо детей попали под региональную программу по переселению из аварийного жилья. Прокуратура определила, что состояние их дома относится к категории «недопустимое». Однако, администрация Тюмени установила довольно продолжительный срок отселения. Суд признал такие сроки незаконными и обязал переселить администрацию граждан с детьми из аварийного дома до 1 июня 2024 года.

Семья из Тюмени получила от администрации 6,47 млн рублей за аварийную квартиру
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#Валентина Бурнашева#Правонарушения#Общество#Следственный комитет#Следственное управление#Новости тюмени#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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