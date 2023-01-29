Тюменские рестораторы меняют меню из-за роста цен на продукты

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
По итогам 2022 года средний чек в заведениях общепита увеличился. Однако число заказываемых порций уменьшилось. Рост цен, изменение логистических цепочек, а следовательно, и доступность некоторых продуктов в очередной раз заставляют рестораторов пересматривать меню и сокращать складские запасы в абсолютных цифрах за счет снижения разнообразия меню.
По прогнозам экспертов, в 2023 году вероятен переход посетителей из дорогих ресторанов в заведения с более дешевым меню. Соответственно роста ресторанного рынка не ожидается, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата, молочные продукты вошли в список продуктов, показавших в 2022 году существенный рост цен. Стоимость молочной продукции в среднем выросла на 15%.