Тюменские рестораторы меняют меню из-за роста цен на продукты

По итогам 2022 года средний чек в заведениях общепита увеличился. Однако число заказываемых порций уменьшилось. Рост цен, изменение логистических цепочек, а следовательно, и доступность некоторых продуктов в очередной раз заставляют рестораторов пересматривать меню и сокращать складские запасы в абсолютных цифрах за счет снижения разнообразия меню.