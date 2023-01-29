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Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Тюменские рестораторы меняют меню из-за роста цен на продукты

29 января 2023, 03:29
Фото: 1MI

Тюменские рестораны вынуждены менять меню и урезать запасы из-за роста цен

Тюменские общепит из-за увеличения стоимости продуктов меняет технологические карты блюд и переходит на использование на кухне более дешевых ингредиентов. По словам экспертов, на такой шаг рестораторы идут для удешевления меню.
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Тюмень

По итогам 2022 года средний чек в заведениях общепита увеличился. Однако число заказываемых порций уменьшилось. Рост цен, изменение логистических цепочек, а следовательно, и доступность некоторых продуктов в очередной раз заставляют рестораторов пересматривать меню и сокращать складские запасы в абсолютных цифрах за счет снижения разнообразия меню.

По прогнозам экспертов, в 2023 году вероятен переход посетителей из дорогих ресторанов в заведения с более дешевым меню. Соответственно роста ресторанного рынка не ожидается, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата, молочные продукты вошли в список продуктов, показавших в 2022 году существенный рост цен. Стоимость молочной продукции в среднем выросла на 15%.

Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рестораны#Ресторанный бизнес#Продукты#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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