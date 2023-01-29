Тюменские автоинспекторы проводят акцию по безопасности детей-пассажиров

Posted 29 января 12:56
Published 29 января 12:56
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В рейдах, кроме автоинспекторов, участвуют активные родители из числа школьных «родительских патрулей».
Сотрудники Госавтоинспекции проводят мастер-классы с родителями дошкольников по правильному подбору и установке детских автокресел. Тренинги по безопасной перевозке младенцев пройдут в учреждениях здравоохранении, женских консультациях и школах будущих мам.
В минувшем году число пострадавших на дорогах региона детей-пассажиров снизилось почти на 10 %, произошло 188 ДТП, пять маленьких пассажиров погибли, 226 ранены. Сотрудники ГИБДД выявили свыше 10 тысяч нарушений правил перевозки детей, это на 20 % больше, чем годом ранее. В этом году усиленный контроль за соблюдением правил перевозки детей будет продолжен.
В Тюменской области проходят дополнительные мероприятия по безопасности детей-пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мастер-классы с родителями дошкольников по правильному подбору и установке детских автокресел. Тренинги по безопасной перевозке младенцев пройдут в учреждениях здравоохранении, женских консультациях и школах будущих мам.
Усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Рейды и «сплошные проверки» проходят у детских садов и поликлиник. В рейдах, кроме автоинспекторов, участвуют активные родители из числа школьных «родительских патрулей».
В минувшем году число пострадавших на дорогах региона детей-пассажиров снизилось почти на 10 %, произошло 188 ДТП, пять маленьких пассажиров погибли, 226 ранены. Сотрудники ГИБДД выявили свыше 10 тысяч нарушений правил перевозки детей, это на 20 % больше, чем годом ранее. В этом году усиленный контроль за соблюдением правил перевозки детей будет продолжен.