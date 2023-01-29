Тюменские автоинспекторы проводят акцию по безопасности детей-пассажиров

В минувшем году число пострадавших на дорогах региона детей-пассажиров снизилось почти на 10 %, произошло 188 ДТП, пять маленьких пассажиров погибли, 226 ранены. Сотрудники ГИБДД выявили свыше 10 тысяч нарушений правил перевозки детей, это на 20 % больше, чем годом ранее. В этом году усиленный контроль за соблюдением правил перевозки детей будет продолжен.