Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — рассказал сосед Дроздова, художник Константин Мирошник.
По его словам, телеведущий хотел отлежаться дома, но на поездке в больницу настояла его супруга.
В настоящее время Николай Дроздов находится в лечебном учреждении под присмотром медиков. Врачи отмечают, что здесь он проведет как минимум неделю, а после начнется длительный период восстановления.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на скользкие тротуары в Ленинском округе. Также горожане отмечали некачественную уборку городских улиц от снега и нависшие с крыш домов сосульки.