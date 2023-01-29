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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

29 января 2023, 09:47
Фото: николайдроздов.рф

Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер

Российский телеведущий, ведущий передачи «В мире животных», 85-летний Николай Дроздов попал в больницу с многочисленными переломами ребер. Он поскользнулся и упал недалеко от своего дома, передает телеканал НТВ.
«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — рассказал сосед Дроздова, художник Константин Мирошник.

По его словам, телеведущий хотел отлежаться дома, но на поездке в больницу настояла его супруга.

В настоящее время Николай Дроздов находится в лечебном учреждении под присмотром медиков. Врачи отмечают, что здесь он проведет как минимум неделю, а после начнется длительный период восстановления.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на скользкие тротуары в Ленинском округе. Также горожане отмечали некачественную уборку городских улиц от снега и нависшие с крыш домов сосульки.

Тюменцы боятся огромных сосулек, свисающих с крыши дома в центре города
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Гололёд
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