Стали известны подробности жуткого ДТП под Тобольском. Фото

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Published Сегодня, 03:50
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44-летний водитель MAN с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 55-летнего мужчины. От удара КамАЗ вынесло на встречную полосу движения, где в этот момент ехал легковой автомобиль Toyota Camry.
Обе машины в итоге съехали в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 30-летний водитель легковушки и 55-летний водитель КамАЗа. Их госпитализировали в Областную больницу № 3 Тобольска.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло еще одно серьезное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В аварии погибли водитель и 390летняя пассажирка легковушки. Они скончались на месте происшествия до приезда медиков.