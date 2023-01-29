Стали известны подробности жуткого ДТП под Тобольском. Фото

44-летний водитель MAN с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 55-летнего мужчины. От удара КамАЗ вынесло на встречную полосу движения, где в этот момент ехал легковой автомобиль Toyota Camry.