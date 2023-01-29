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Published Сегодня, 03:50

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Стали известны подробности жуткого ДТП под Тобольском. Фото

29 января 2023, 03:50
Фото: ГИБДД

Стали известны подробности жуткого ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

В ГИБДД рассказали о подробностях аварии, произошедшей накануне днем на 242-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Дорожно-транспортное происшествие случилось под Тобольском.
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ДТП

44-летний водитель MAN с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 55-летнего мужчины. От удара КамАЗ вынесло на встречную полосу движения, где в этот момент ехал легковой автомобиль Toyota Camry.

Обе машины в итоге съехали в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали  30-летний водитель легковушки и 55-летний водитель КамАЗа. Их госпитализировали в Областную больницу № 3 Тобольска.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло еще одно серьезное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В аварии погибли водитель и 390летняя пассажирка легковушки. Они скончались на месте происшествия до приезда медиков.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Погибли два человека
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Происшествия#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Дороги#Авария#Тюменская область#Тобольск#Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск
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