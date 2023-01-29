На ремонт Музейного комплекса в Тюмени потратят почти 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Соответствующая закупка была опубликована на портале Госзакупки. Заявки на участие в аукционе принимали до 25 января. В настоящее время идет процедура подведения итогов закупки.
Согласно документации, ремонт в помещениях Музейного комплекса подрядная организация должна завершить до 1 мая 2023 года. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж подвесного потолка, стен, светильников, установить электротехнические устройства, сантехнические приборы, видеокамеры, информационные розетки у поста охраны, металодетекторные рамки, ПО Macroscop для системы видеонаблюдения.
Кроме того, следует покрасить потолок и стены, выполнить работы по облицовке колон керамической плиткой и т. д. На эти цели предусмотрено 5,9 миллионов рублей.
Еще 3,8 миллиона рублей будет потрачено на модернизацию лифтовой системы UNGERT elevators, состоящий из двух лифтов.
«Монтируемые комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными, не снятыми с производства и не должны иметь дефектов. Оборудование должно быть поставлено в комплекте c завода-изготовителя, не должно иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т. п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации», — указано в документации.
Завершить работы по модернизации лифтового оборудования подрядная организация должна до 1 августа 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году из бюджета Тюменской области потратят 30 миллионов рублей на работы по укреплению склонов Троицкого мыса в Тобольске.