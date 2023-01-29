Итоги недели: «красивые» номера, драка в налоговой, поиски 7-летней девочки

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
На этой неделе сотрудниками УМВД по Тюменской области была проведена проверка по факту выдачи красивых номеров для транспортных средств. Первые ее результаты показали, что 98 архивных номеров было выдано «по заказу» за 2021 и 2022 годы.
Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить у 98 автовладельцев, откуда у них появились такие номера. В случае, если подтвердится факт покупки госномеров у руководителя областной ГИБДД Андрея Миллера, ему будет грозить уголовная отвественность.
Требуем зрелищ! Тюменцы обсуждают в соцсетях драку в налоговой
В тюменской налоговой инспекции № 14 на этой неделе двое сотрудниц устроили драку прямо на рабочем месте под звуки утреннего гимна. По словам очевидцев, конфликт носил затяжной характер и возник на фоне личной неприязни.
В результате инцидента, обе девушки получили синяки и ссадины. Позже одна из них ушла на больничный, а вторая написала заявление на увольнение по собственному желанию.
В социальных сетях тюменцы горячо обсуждали данную тему – менее чем за 60 минут пост о драке в налоговой собрал пару сотен комментариев. Горожане обсуждали работу в женском коллективе и пытались выяснить – имеется ли видео драки в открытом доступе.
В Тюмени за 6 часов нашли пропавшую маленькую девочку
В Тюмени в пятницу пропала 7-летняя школьница. Поисками ребенка занялись сотрудники полиции, волонтеры, добровольцы. В социальных сетях были распространены ориентировки. К счастью, ребенка нашли за шесть часов.
Позже выяснилось, что первоклассница поссорилась со своей мамой и решила уйти к отцу, который не живет с ними. Придя домой после школы, она собрала свои вещи и поехала к папе. Так как он был на работе, ждать отца ребенку пришлось у соседки, где как раз и обнаружили ее сотрудники полиции.