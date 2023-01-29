Итоги недели: «красивые» номера, драка в налоговой, поиски 7-летней девочки

Позже выяснилось, что первоклассница поссорилась со своей мамой и решила уйти к отцу, который не живет с ними. Придя домой после школы, она собрала свои вещи и поехала к папе. Так как он был на работе, ждать отца ребенку пришлось у соседки, где как раз и обнаружили ее сотрудники полиции.