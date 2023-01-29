Ишимские врачи спасли дальнобойщика с инфарктом мозга из Воронежской области

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Прибывшая на вызов бригада скорой помощи экстренно госпитализировала водителя в первичное сосудистое отделение областной больницы № 4. Его состояние медики оценивали как тяжелое — проведенная компьютерная томография выявила инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий.
Благодаря грамотному лечению, врачам удалось вернуть часть утраченных в результате инсульта жизненно важных функций. На момент выписки пациент уже мог пройти с опорой расстояние до 100 метров. От дальнейшей реабилитации в медучреждении Тюменской области мужчина отказался и отправился в сопровождении домой на поезде.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские спасатели помогли потерявшему сознание мужчине во время работ в строящемся доме.