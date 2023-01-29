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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

Ишимские врачи спасли дальнобойщика с инфарктом мозга из Воронежской области

29 января 2023, 04:20
Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

На трассе Тюмень — Омск ишимские врачи реанимировали дальнобойщика с инфарктом

Ишимские врачи спасли 54-летнего водителя-дальнобойщика из Воронежской области. Мужчине стало внезапно плохо, когда он ехал по федеральной автодороге Омск — Ишим.
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Тюмень

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи экстренно госпитализировала водителя в первичное сосудистое отделение областной больницы № 4. Его состояние медики оценивали как тяжелое — проведенная компьютерная томография выявила инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий.

Благодаря грамотному лечению, врачам удалось вернуть часть утраченных в результате инсульта жизненно важных функций. На момент выписки пациент уже мог пройти с опорой расстояние до 100 метров. От дальнейшей реабилитации в медучреждении Тюменской области мужчина отказался и  отправился в сопровождении домой на поезде.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские спасатели помогли потерявшему сознание мужчине во время работ в строящемся доме.

Тюменские спасатели нашли мужчину без сознания в строящемся здании
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Врачи#Инфаркт#Департамент здравоохранения#Водители#Тюменская область
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