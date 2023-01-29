Что изменится в жизни тюменцев с февраля 2023 года

Что изменится в жизни тюменцев с 1 февраля 2023 года

В Тюменской области, как и на территории России, с 1 февраля 2023 года вступают в силу ряд нововведений. О том, что изменится в жизни тюменцев с февраля в материале издания «Наш Город».