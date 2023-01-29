Что изменится в жизни тюменцев с февраля 2023 года

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Материнский капитал
1 февраля 2023 года материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тысяч рублей на первого, 775,6 тысяч рублей — на второго ребенка. В случае, если семья уже оформляла ранее материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 188,7 тысяч рублей.
Социальные выплаты
В феврале на 11,9% увеличится единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составит 22,9 тысяч рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком увеличится до 7,9 тысяч рублей.
Обеспечение жильем
Региональные власти смогут с 4 февраля передавать другим людям жилье, которое предназначалось для уволившихся с военной службы, если последние не воспользовались им. Среди таких очередников — нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Прием в вузы детей участников СВО
Истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соотвествие с законом о квоте для детей участников специальной военной операции.
Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»
С 1 февраля 2023 года для операторов вводится административная ответственность за неисполнение обеспечения устойчивой работы средств связи. Речь идет об операторах с номером автономной системы.
Деятельность органов госбезопасности
ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Министерство обороны и МВД исключены из перечня представителей государственных муниципальных услуг. Это сделано для дополнительной защиты информации об их работе.
Госконтроль в сфере охоты
В профильный закон об охоте внесены изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения. Кроме того, инспектора получили право на применении физической силы для задержания браконьеров.
Цены на нефть
Россия вводит запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Это правило применяется на всех этапах поставок — до конечного покупателя.
Ранее «Наш Город» писал о нововвденеиях, вступивших в силу с 1 января 2023 года.