Жильцы дома на Свердлова просят губернатора отменить платную парковку на Елецкой

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Считаем организацию платной парковки жестоким ударом по нашему благосостоянию. На территории дворов имеется существенный дефицит парковочных мест. Многие автовладельцы давно оставляют машины вдоль улиц Елецкая и Орджоникидзе. Теперь мы вынуждены платить за парковку возле собственного дома. Ссылки на включение платной системы с 7 до 19 часов ничуть не улучшают положение, поскольку этот график вовсе не всегда совпадает с жизненным и рабочим графиком всех жильцов. Кроме того, среди нас есть пенсионеры, безработные и люди, работающие из дома», — отметили тюменцы в письме.
Также горожане подчеркнули, что в Москве и Петербурге резиденты многоквартирных домов не оплачивают платный паркинг возле своих домов благодаря специальным настройкам парковочной системы.
«Просим принять меры по избавлению жителей дома от неожиданного финансового бремени от решения создать зону платной парковки по улицам Елецкая и Орджоникидзе», — резюмировали тюменцы.
Помимо губернатора Тюменской области, письма направлены главе администрации города Руслану Кухаруку, председателю гордумы Евгению Заболотному, городскому депутату Андрею Голоусу и прокурору Тюмени Владимиру Бондарчуку.
Ранее «Наш Город» писал, что через два дня, с 30 января, в областной столице начнут работать новые платные паркинги на 1220 машино-мест. Парковки откроют в границах улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте и улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической.