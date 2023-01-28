Жильцы дома на Свердлова просят губернатора отменить платную парковку на Елецкой

Ранее «Наш Город» писал, что через два дня, с 30 января, в областной столице начнут работать новые платные паркинги на 1220 машино-мест. Парковки откроют в границах улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте и улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической.