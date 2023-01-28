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Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В выборах губернатора Тюменской области примут участие более 2 миллионов избирателей

28 января 2023, 03:43
Фото: 1MI

Более 2,6 миллионов человек проголосуют на выборах губернатора Тюменской области

Более 2 тысяч избирательных комиссий будут работать в Тюменской области на выборах губернатора региона. Из них более 1 тысячи — на территории юга региона, порядка 740 в Югре и 210 — на Ямале.
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Тюмень

Ожидается, что участие в голосовании примут не менее 2 миллионов 650 тысяч избирателей. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, пишет ИА «Тюменская линия».

По его словам, в настоящее время уже идет подготовка к единому дню голосования. Прорабатывается вопрос о заключении соглашения между тремя избирательными комиссиями и договора договор между органами власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Прорабатываются организационные моменты, связанные и с проведением голосования, и с организацией видеонаблюдения, и с мобильным избирателем», — отметил Игорь Халин.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года. В этом году участие в борьбе за губернаторское кресло смогут принять кандидаты-иноагенты. Правда, свой статус они должны будут указывать во всех документах и материалах, в том числе агитационных.

В Тюменской области до выборов допустят иноагентов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Игорь Халин#Избирательная комиссия#Избирательная кампания#Тюмень#Тюменская область
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