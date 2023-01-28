В выборах губернатора Тюменской области примут участие более 2 миллионов избирателей

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Ожидается, что участие в голосовании примут не менее 2 миллионов 650 тысяч избирателей. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, пишет ИА «Тюменская линия».
По его словам, в настоящее время уже идет подготовка к единому дню голосования. Прорабатывается вопрос о заключении соглашения между тремя избирательными комиссиями и договора договор между органами власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Прорабатываются организационные моменты, связанные и с проведением голосования, и с организацией видеонаблюдения, и с мобильным избирателем», — отметил Игорь Халин.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года. В этом году участие в борьбе за губернаторское кресло смогут принять кандидаты-иноагенты. Правда, свой статус они должны будут указывать во всех документах и материалах, в том числе агитационных.