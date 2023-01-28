В выборах губернатора Тюменской области примут участие более 2 миллионов избирателей

Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года. В этом году участие в борьбе за губернаторское кресло смогут принять кандидаты-иноагенты. Правда, свой статус они должны будут указывать во всех документах и материалах, в том числе агитационных.