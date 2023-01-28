В Тюменской области не хватает охранников, водителей и поваров

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Согласно опубликованным вакансиям на портале «Работа России», заработная плата на данных вакансиях составляет от 60 до 240 тысяч рублей. 240 тысяч рублей обещают платить в компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка» взрывнику 4 разряда за работу вахтовым методом.
Что касается востребованности, то сегодня наибольший спрос отмечен на водителей — свободными остаются более тысячи рабочих мест (заработная плата от 35 тысяч рублей). Более 650 вакансий заявлено в охране, около 500 требуется разнорабочих, более 300 поваров, около 300 работников по благоустройству. Заработная плата составляет от 21 до 29,6 тысяч рублей в месяц.
Также свободными остаются порядка 250 вакансий для инженеров на зарплату от 43 тысяч рублей, более сотни вакансий медицинских сестер, менеджеров, бухгалтеров. Платить специалистам обещают от 29 до 47 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из федерального бюджета Тюменской области в этом году выделят более 500 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Всего на эти цели в регионы России направят более 64 миллиардов рублей.