В Тюменской области не хватает охранников, водителей и поваров

Что касается востребованности, то сегодня наибольший спрос отмечен на водителей — свободными остаются более тысячи рабочих мест (заработная плата от 35 тысяч рублей). Более 650 вакансий заявлено в охране, около 500 требуется разнорабочих, более 300 поваров, около 300 работников по благоустройству. Заработная плата составляет от 21 до 29,6 тысяч рублей в месяц.