В тюменском поселке Мелиораторов новую школу построят в 2024 году

Губернатор Моор назвал сроки строительства школы в поселке Мелиораторов

В тюменском поселке Мелиораторов в 2024 году появится новая школа. Учебное заведение сможет принять 1100 детей. Постановление о выделении в 2023 и 2024 годах средств на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ уже подписано. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Алекса

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