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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

В тюменском поселке Мелиораторов новую школу построят в 2024 году

28 января 2023, 06:30
Фото: тг-канал Александр Моор

Губернатор Моор назвал сроки строительства школы в поселке Мелиораторов

В тюменском поселке Мелиораторов в 2024 году появится новая школа. Учебное заведение сможет принять 1100 детей. Постановление о выделении в 2023 и 2024 годах средств на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ уже подписано. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Алекса

По словам Александра Моора, жители поселка обратились к нему с просьбой о строительстве школы в 2022 году.

«Постановление о финансировании работ подписал. Будет Будем строить школу на 1 101 место. Планируем сдать в 2024 году», — подчеркнул Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области в эксплуатацию сдадут пять новых школ. В Тюмени новые учебные заведения начнут работать в микрорайонах Плеханово, Ямальский-2 и Тура.

В Тюменской области готовят к открытию новые школы в микрорайонах
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство#Школы#Тюменская область#Александр Моор
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