В тюменском поселке Мелиораторов новую школу построят в 2024 году

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По словам Александра Моора, жители поселка обратились к нему с просьбой о строительстве школы в 2022 году.
«Постановление о финансировании работ подписал. Будет Будем строить школу на 1 101 место. Планируем сдать в 2024 году», — подчеркнул Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области в эксплуатацию сдадут пять новых школ. В Тюмени новые учебные заведения начнут работать в микрорайонах Плеханово, Ямальский-2 и Тура.